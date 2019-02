Voggenhuber führt "Initiative 1 Europa" in die EU-Wahl

Der langjährige Grünen-Politiker Johannes Voggenhuber tritt als Spitzenkandidat einer Initiative um die "Liste Jetzt" bei der EU-Wahl an. Das bestätigte der 68-Jährige am Montag in einer Pressekonferenz. Offiziell nennt sich die Liste diesmal weder Pilz noch Jetzt, sondern "Initiative 1 Europa".

Voggenhuber hat reichlich Brüssel-Erfahrung. Er hatte dem Europaparlament von 1995 bis 2009 angehört.

(APA)