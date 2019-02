Genitalverstümmelung: Kneissl will mehr Hilfe für Opfer

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) fordert einen eigenen Tatbestand im Strafrecht, um gegen weibliche Genitalverstümmelung (Female Genital Mutilation, FGM) vorzugehen. Im Rahmen der Taskforce zur Strafrechtsreform von Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP) setze sie sich dafür ein, teilte die Ministerin anlässlich des internationalen Tages gegen FGM am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Weibliche Genitalverstümmelung sei eine "schwere Form der Körperverletzung", hielt Kneissl fest. Unter diesem Tatbestand wird FGM in Österreich auch bestraft (§ 84 Abs. 1 StGB bzw. § 85 StGB). Auch im Ausland durchgeführte FGM kann in Österreich bereits bestraft werden (§ 64 Abs. 1 Z 4a StGB). Ärzte sind verpflichtet, unverzüglich Anzeige zu erstatten, schöpfen sie Verdacht.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind weltweit rund 200 Millionen Mädchen und Frauen davon betroffen, in Österreich - der Außenministerin zufolge - geschätzt 8000 Frauen. "Um diese Gewalt gegen Frauen zu stoppen, braucht es im In- und Ausland Maßnahmen zur Unterstützung der Opfer sowie präventive Aufklärungsarbeit", so die Ministerin.

Grüne: Praktik wird im Urlaub durchgeführt

Barbara Huemer, Frauensprecherin der Grünen Wien, erklärte, dass Urlaube in afrikanischen, asiatischen oder arabischen Ländern von Familien genützt würden, um die frauenfeindliche Praktik an Töchtern durchführen zu lassen. "Es ist daher besonders wichtig, Aufklärungs- und Bewusstseinsarbeit in den entsprechenden Communitys hierzulande zu leisten", sagte Huemer. Sie unterstrich die Notwendigkeit nationaler Maßnahmen.

In Wien würden Vereine und Einrichtungen im Rahmen des Wiener Programms für Frauengesundheit seit Jahren öffentlich unterstützt. Dass von Bundesseite nun Geld für Maßnahmen gegen FGM bereitgestellt werde, begrüße sie, sagte Huemer.

Erste Verurteilung in Großbritannien über 30 Jahre nach Illegalisierung

International hatte vergangene Woche ein Fall in Großbritannien Aufsehen erregt. Obwohl dort seit über 30 Jahren FGM ein Strafrechtsbestand ist, wurde erst am Freitag das erste Mal eine Person deshalb schuldig gesprochen. Eine 37-Jährige ugandische Frau aus London hatte 2017 ihre drei Jahre Tochter von einer Frau rituell beschneiden lassen. Der Mutter drohen nun bis zu 14 Jahre Haft.

Britische Experten sehen in dem Urteil einen Meilenstein im Kampf gegen FGM: Sie glauben, dass künftig mehr Menschen Fälle melden würden. Die potenziell lange Gefängnisstrafe für die Mutter würde zudem abschreckend wirken. FGM werde häufig nicht bemerkt oder erkannt - wenn, dann oft erst bei erwachsenen Frauen. Die Opfer seien in der Regel Babys, Mädchen im Kleinkindalter. Sie sind somit zum Beispiel noch nicht in der Schule und können niemandem von den Verletzungen berichten. Ärzte seien zudem entweder nicht geschult oder zu unsicher, weswegen es schwierig sei, Fälle nachzuweisen. So wurden einem BBC-Bericht zufolge von 2014 bis 2018 insgesamt 939 FGM-Fälle an Notfalldienste gemeldet. Die Staatsanwaltschaft erhielt aber von der Polizei seit 2010 nur 36 Fälle zur Betreuung.

Der Fall in London war deshalb entdeckt worden, weil das Opfer nach der Beschneidung so viel Blut verloren hatte, dass sie in ein Spital gebracht wurde. Das Personal dort verständigte die Polizei. Insgesamt wurden in

In Frankreich geht man mit FGM anders um; die Zahl an Verurteilungen ist viel höher, berichtet die BBC. Dort würden alle Kinder bis zum Alter von sechs Jahren regelmäßig im Genitalbereich untersucht. Ärzte sind verpflichtet, Anzeichen von physischem Missbrauch zu melden. In Großbritannien plädieren Experten vor allem für mehr Sensibilisierung in den betroffenen Communitys. Auch Schulärzte sollen geschult werden, fordern sie.

Außenministerium unterstützt Initiativen

Das Außenministerium unterstützt laut Kneissl seit 2018 das Frauengesundheitszentrum FEM (Frauen, Eltern und Mädchen) Süd, um Betroffenen zu helfen und einer Verbreitung von FGM entgegenzuwirken. Der Österreichische Integrationsfonds stelle aktuell zusätzlich eine Million Euro für "Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen im Kontext von Integration und gegen weibliche Genitalverstümmelung (FGM)" im Rahmen eines Förderaufrufs zur Verfügung, hieß es am Mittwoch.

Für den internationalen Kampf gegen FGM kündigte Kneissl für die kommenden drei Jahre fünf Millionen Euro an. Damit solle ein Beitrag zum gemeinsamen Programm des Welternährungsprogramms UNFPA und der UN-Kinderrechtsorganisation Unicef geleistet werden. Im vergangenen Jahr habe die österreichische Entwicklungszusammenarbeit insgesamt 1,2 Millionen Euro für Projekte in Äthiopien und Burkina Faso zur Verfügung gestellt.

Weibliche Genitalverstümmelung (FGM) FGM ist definiert als teilweise oder vollständige Entfernung weiblicher externer Genitalien oder anderwertige Verletzung der weiblichen Genitalorgane aus nicht-medizinischen Gründen.

Drei Millionen Mädchen und Frauen rund um die Welt sind jährlich davon gefährdet.

Größte Risikogruppe sind junge Mädchen - vom Kleinkind- bis zum Alter von 15 Jahren.

Die Gründe für FGM: ein Glauben an eine Art "angebrachtes" Sexualverhalten bzw. "reine Weiblichkeit".

Gefahren u. a.: schwere Blutungen, psychologische Probleme, Probleme beim Urinieren, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Infektionen, Unfruchtbarkeit, erhöhtes Risiko von Komplikationen bei der Geburt, Totgeburten. Details: www.who.int

(Ag./epos)