35.000 € für Polizisten?

Wien. Jener suspendierte Wiener Kriminalbeamte, gegen den seit Kurzem wegen Amtsmissbrauchs und Bestechlichkeit ermittelt wird, soll im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den Rüstungslobbyisten Alfons Mensdorff-Pouilly 35.000 Euro erhalten haben. Diesem Verdacht geht die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nach. Demnach soll 2017 ein in der Immobilienbranche tätiger Geschäftsmann den 46-jährigen Kriminalbeamten für „die pflichtwidrige Vornahme oder Unterlassung noch festzustellender Amtsgeschäfte“ bezahlt haben, wobei diese auf das Ermittlungsverfahren gegen Mensdorff-Pouilly bezogen waren, wie es in einer justiziellen Anordnung heißt. Der Geschäftsmann soll in einer Einvernahme beim Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung den Zahlungsfluss zugegeben haben. Dabei war der unter Bestechlichkeitsverdacht geratene Kriminalist dienstlich nicht mit der Causa Mensdorff-Pouilly befasst.

Dennoch wurde Mitte Jänner 2019 am Arbeitsplatz des inzwischen suspendierten Beamten ein Datensatz mit Schriftsätzen aus dem Verfahren gegen den Lobbyisten gefunden, gegen den in Zusammenhang mit der Eurofighter-Beschaffung wegen möglicher Bestechung, Geldwäscherei und Untreue ermittelt wird. Ob und inwieweit der Beamte auf die Ermittlungen einwirkte, überprüft jetzt die Staatsanwaltschaft, die sich zu dem Fall bedeckt hält. Der Kriminalbeamte war in den Fokus polizeiinterner Ermittler geraten, weil er seit September 2017 verbotenerweise Abfragen im polizeilichen PAD-System vornahm, auch eine Hausdurchsuchung soll er gegen Geld verraten haben. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.02.2019)