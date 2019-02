Echter Unmut über Türkis-Blau sieht anders aus

Eigentlich müssten in der SPÖ-Zentrale in der Löwelstraße jetzt die Alarmglocken schrillen: Nicht, dass die bisherigen Ergebnisse der Arbeiterkammer-Wahlen 2019 für die Sozialdemokraten so schlecht gewesen wären, aber sie sind eben auch nicht dazu angetan, einen politischen Richtungswechsel im Lande auch nur anzudeuten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.02.2019)