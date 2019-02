„Licht“ und „Wärme“: Die Welt von Türkis-Blau

Ich bin die Wärme“, sagte FPÖ-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein am 3. Februar in der ORF- „Pressestunde“. Was ein wenig seltsam klang, kam allerdings nicht von ungefähr. Denn in den Strategiesitzungen der türkis-blauen Regierung ist dieses Wording durchaus üblich. „Wärme“ steht hier für die FPÖ, für jene Themen, die der Partei zum Erfolg verhelfen sollen, in Abgrenzung zur SPÖ: Sozialpolitik, Mindestpension und eben auch der Papamonat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.02.2019)