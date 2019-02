Die Strategien der Parteien für die EU-Wahl

Lage: 99 Tage. Dann ist EU-Wahl. Es gibt jede Menge Angebot. Aber ist die Nachfrage auch da? Traditionell zieht die EU-Wahl die Wähler nicht in Scharen an. Daher wird es für die Parteien vorrangig darum gehen, so viele Wähler wie möglich aus der eigenen Zielgruppe anzusprechen. Wobei etliche im selben Teich fischen.



Die ÖVP setzt dieses Mal auf die Zwei-Firmen-Theorie.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.02.2019)