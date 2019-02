Moser fordert Express-Abschiebungen für Asylwerber

Justizminister Josef Moser schlägt nach der tödlichen Messerattacke eines Asylwerbers auf einen Sozialamtsleiter in Dornbirn Express-Abschiebungen noch dem Vorbild der Schweiz vor: "Dort können Asylbehörden binnen 48 Stunden entscheiden, ob es Asyl gibt oder nicht und gegebenenfalls Schubhaft verhängen", sagt er im Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Profil". Ist das Urteil berechtigt, könne "sofort" abgeschoben werden: "Das Potenzial, Verfahren massiv zu beschleunigen, wäre also da."

Innenminister Herbert Kickl hingegen hatte in Reaktion auf den Fall vorgeschlagen, eine Sicherungshaft für "gefährliche Asylwerber" einzuführen. Konkret sollten diese schon beim Stellen des Asylantrags einer "Gefährderprognose" unterzogen werden, Beamte würden diese per Recherche in Datenbanken oder im Internet gleich erstellen. Danach könnten sie eben eine "Sicherungshaft" beantragen.

Doch die Opposition will dem Plan des FPÖ-Ministers nicht zustimmen. Sie sieht darin ein Ablenkungsmanöver von Fehlern seiner Behörde in dieser Causa. Die dafür nötige Zwei-Drittel-Mehrheit im Nationalrat würde die Koalition nicht erreichen. Auch Juristen finden die Idee einer Haft auf Verdacht problematisch.

(APA/red.)