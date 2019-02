BVT-U-Ausschuss: Neuer BVT-Mitarbeiter war Schulkollege von Kickls Kabinettschef

Obwohl die Abgeordneten im Untersuchungsausschuss zur Causa um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) die Zeugen für diese Woche recht kurzfristig geladen haben, können am Dienstag und dann auch Mittwoch Befragungen stattfinden. Es geht um mutmaßliche politische Postenbesetzungen. Am Dienstag wurde zunächst Reinhard Teufel, Kabinettschef von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), befragt. "Die Presse" berichtet wieder live seit zehn Uhr.

Teufel gab an, in die Vorgänge rund um das BVT nicht involviert gewesen zu sein - die Schritte habe Generalsekretär Peter Goldgruber gesetzt. Dessen Mitarbeiter Udo Lett sitzt Teufel zufolge übrigens mittlerweile als Fachexperte in der Sektion II - der Generaldirektion für öffentliche Sicherheit. Zu Personalfragen im Bereich des BVT könne er aber nichts sagen, gab Teufel an. Dass er einen neuen BVT-Mitarbeiter, Major F., protegiere, stimme nicht - die beiden waren zusammen zur Schule gegangen. Major F. war vom Verteidigungs- ins Innenressort gewechselt und arbeitet dort nun im BVT. Die "Waterboarding"-Gerüchte um F. seien nach einem "Brachialscherz" eines Kollegen entstanden.

Auch wurde Teufels Mitgliedschaft bei der schlagenden Burschenschaft Brixia thematisiert. Vorhaltungen zu extremistischen Positionen oder Aktivitäten der Verbindung wich Teufel im Wesentlichen aus. Klar äußerte er dagegen, dass er nicht in angebliche Anfragen von Goldgruber an das BVT bezüglich verdeckter Ermittler im rechtsextremen Bereich verwickelt gewesen sei.

Danach kommt Gerold S., der im Personalbereich des Innenministeriums arbeitet. Dritter Zeuge ist Oliver L., ein BVT-Beamter, der Angaben der Opposition zufolge angeblich ein Profiteur der Personalpolitik im Innenressort gewesen sein soll.

