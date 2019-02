"Servus die Wadl" - Winkler: "So hat ein Minister nicht geschrieben"

14 Monate hat es gedauert, zwei Themenkomplexe wurden eingeschoben, nun aber ist es soweit: Seit gestern, Dienstag, sind im größten Korruptionsprozess der österreichischen Justizgeschichte erste Zeugen am Wort. Befragt wurden zwei ehemalige Mitarbeiter des Hauptangeklagten in den Affären Buwog und Terminal Tower, Karl-Heinz Grasser. Beide betonten, weder bei der Privatisierung der Bundeswohnungen im Jahr 2004 noch bei der Einmietung der oberösterreichischen Finanzdienststellen in den Terminal Tower Interventionen durch den damaligen Finanzminister erlebt zu haben. Überhaupt sei der heute 50-Jährige ein angenehmer Chef gewesen.

Heute, Mittwoch, wird die Zeugenbefragung fortgesetzt. Am Vormittag war eine ehemalige Assistentin des Ministers, die dessen Terminkalender verwaltet hat (der schon mehrfach Thema im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts gewesen ist), am Wort. Sie schilderte, dass Grassers Kalender "immer übervoll" gewesen sei und die Bürger zahlreiche Anfragen (darunter, wo er seine Krawatten kaufte) an das Büro richteten.

Aktuell wird der frühere Pressesprecher von Grasser, der dann zu seinem Kabinettchef aufgestiegen ist, befragt. Es handelt sich um Matthias Winkler, heute Chef des Hotel Sacher.