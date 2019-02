Doskozils SPÖ-Regierungsteam im Burgenland komplett

Das neue SPÖ-Regierungsteam von Burgenlands designiertem Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ist durch eine weitere Personalrochade nun komplett. Die bisherige Landesrätin Verena Dunst und Landtagspräsident Christian Illedits tauschen dabei, wie bereits bekannt, die Ämter. Illedits übernimmt als Landesrat unter anderem die Agenden Gemeinden und Soziales, gab Doskozil am Mittwoch bekannt.

Es sei auf der Hand gelegen, Illedits ins Regierungsteam zu holen, da ihm sowohl regionale Themen als auch das Thema Europa in Verbindung mit dem Ausschuss der Regionen durch seine langjährige Erfahrung "auf den Leib geschneidert" seien, so Doskozil. Mit Dunst stehe erstmals eine Frau an der Spitze des Burgenländischen Landtages. Sie soll als Landtagspräsidentin die Themen Politik, Demokratie sowie allgemein politische Systematik "zu den Menschen bringen".

Sowohl Illedits als auch Dunst können auf eine langjährige politische Tätigkeit im Landesparlament zurückblicken: Dunst, die mit Unterbrechungen seit 1994 dem Nationalrat angehört hatte, ist seit Jänner 2000 im Landtag. Seit 28. Dezember 2000 gehörte sie als Landesrätin zum Regierungsteam von Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ).

Illedits, zuvor Bürgermeister in Draßburg, zog im Dezember 2000 in den Landtag ein. Nach nur knapp mehr als zwei Jahren als Abgeordneter wählten ihn die SPÖ-Mandatare im März 2003 einstimmig zum Klubobmann. Mit der Bildung der rot-blauen Landesregierung im Sommer 2015 übernahm Illedits das Amt des Landtagspräsidenten.

Aufgeteilter Wechsel

Bereits am 14. Jänner hatte Doskozil offiziell bekannt gegeben, dass Daniela Winkler aus dem Bezirk Neusiedl am See als Landesrätin die Agenden für Bildung, Jugend und Familie übernimmt. Am 4. Februar präsentierte er den Mittelburgenländer Heinrich Dorner als künftigen Landesrat und Chef der Ressorts Bau, Verkehr, Raumplanung und Wohnbauförderung.

(APA)