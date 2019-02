Karfreitag: Dicke Luft nach dem Ministerrat

Für schlechte Stimmung hat am Mittwoch im Pressefoyer nach dem Ministerrat der Koalitionskompromiss zum Karfreitag gesorgt. Konkret war es Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP), der sich über das Nachhaken eines Journalisten verärgert zeigte. Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) wiederum meinte, er würde sich dagegen wehren, gesetzliche Feiertage für Muslime einzuführen.

Blümel wurde daran erinnert, dass er der Evangelischen Kirche eine Lösung in Aussicht gestellt hatte, die niemandem etwas wegnehme. Weil diese nun aber wie alle anderen am Karfreitag erst ab 14 Uhr freibekommen sollten, wurde der Minister gefragt, ob die Menschen evangelischen Glaubens denn "Niemand" seien.

Blümel reagierte verstimmt. "Diese Frage ist doch absurd", sagte er. Man sei mit der ursprünglichen Regelung sehr zufrieden gewesen. Nach dem EuGH-Urteil habe man Rechtssicherheit angestrebt und eine Lösung geschaffen, die möglichst nahe an der ursprünglichen Lösung geblieben sei.

Als Blümel dennoch erneut an die Kritik des evangelisch-lutherischen Bischofs Michael Bünker erinnert wurde, sprang Hofer für ihn in die Bresche: Blümel habe alles getan, um einen guten Kompromiss zu finden, betonte er.

Im Übrigen habe Bischof Bünker auch muslimische Feiertage in Österreich gefordert. "Ob das absurd ist oder nicht, soll jeder selbst beurteilen", sagte Hofer. Er selbst und die Österreicher hätten mit so etwas keine große Freude, meinte Hofer.

Michael Chalupka, von 1994 bis 2018 noch Direktor der evangelischen Diakonie, ortete indes nach wie vor die Wirksamkeit der Gegenreform in Österreich:

Der Moment in dem Du bemerkst, dass Du einer Minderheit angehörst, die der gerade regierenden Mehrheit völlig Schnuppe ist und die Gegenreformation immer noch wirksam, ist der Moment in dem Du weißt, dass es Sinn macht sich für Minderheiten einzusetzen, gerade jetzt. #Karfreitag

Die Minderheit sei der "gerade regierenden Mehrheit" egal, meinte Chalupka. Der Präsident der katholischen Caritas Österreich, Michael Landau, kritisierte die avisierte Regelung ebenfalls. Er rief zu Solidarität mit den evangelischen Christen auf:

#Karfreitag: Was derzeit vorgeschlagen wird, ist weder ein #Feiertag, noch eine #Lösung. Das sind ein paar Stunden Freizeit. Am Freitag, ab 14 Uhr. Meine volle Solidarität mit Bischof #Bünker und den evangelischen Christen in Österreich!https://t.co/XVLLDgPooy