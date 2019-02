Der ungeklärte Kompromiss

Wien. Für gewöhnlich verkauft die Regierung ihre Einigungen euphorischer: „Man kann immer sagen, das Glas ist halb voll oder halb leer“, sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) vor dem Ministerrat. „Es war eine Herausforderung“, meinte auch ihr Parteikollege und Kanzleramtsminister Gernot Blümel nach der Regierungssitzung.

Das Ergebnis, das es an diesem Mittwoch zu verteidigen galt, war der sogenannte halbe Feiertag: ÖVP und FPÖ mussten nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshof reagieren. Laut EuGH sind nämlich Feiertage verboten, von denen nur Angehörige mancher Religionen profitieren. Am Karfreitag sollen daher in Zukunft nicht mehr nur Altkatholiken und Evangelische den ganzen Tag frei haben, sondern alle Arbeitnehmer unabhängig von der Religionszugehörigkeit – allerdings erst ab 14 Uhr. Ein Kompromiss, der derzeit keine Seite so wirklich zu überzeugen scheint und viele Fragen offen lässt (siehe Seite 15).

Hinter vorgehaltener Hand hört man allerdings auch aus Koalitionskreisen, dass man mit der Einigung alles andere als glücklich sei. Auch rechtlich überzeuge die Idee noch nicht wirklich, aber: die Wirtschaft habe das eben so gewollt. Ein halber Feiertag ist für Unternehmen immerhin besser als ein ganzer Feiertag, daran erinnerte auch Schramböck am Mittwoch.

Viele Fragen noch offen

Vielleicht reagierte Blümel beim Pressefoyer nach dem Ministerrat auch deswegen etwas gereizt auf eine Journalistenfrage. Der Minister hatte zuletzt noch verkündet, dass bei einem Karfreitags-Kompromiss „niemandem etwas weggenommen werden soll“. Ob denn Altkatholiken und Evangelische „niemand“ seien, nachdem sie künftig nur einen Feiertag ab 14 Uhr bekommen sollen? „Diese Frage ist absurd“, antwortete Blümel. Man sei mit der ursprünglichen Regelung sehr zufrieden gewesen. Nach dem EuGH-Urteil wollte man aber Rechtssicherheit anstreben und eine Lösung schaffen, die möglichst nahe an der früheren Handhabung bleibt.

Wie der genaue Gesetzesentwurf aussehen soll – und wie der Kompromiss in der Praxis umgesetzt werden soll, steht allerdings noch nicht fest. ÖVP und FPÖ wollen ihn allerdings noch im Februar im Parlament vorlegen. Am Mittwochnachmittag traf sich noch eine Expertenrunde zu dem Thema. Weitere Termine sollen folgen.

Eine Branche, die mit dieser vom Europäischen Gerichtshof indirekt verordneten Feiertagsregelung, keine Freude hat, ist der Einzelhandel. „Diese halbe Lösung kostet den heimischen stationären Handel den ganzen Umsatz des Tages“, erklärte Geschäftsführer Rainer Will vom Handelsverband. Die schulfreie Karwoche zählt immerhin zu den stärksten Umsatzwochen des Jahres zählt.

Auch Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer fordert gegenüber der „Presse“, dass am Karfreitag die Geschäfte offen bleiben müssen – und das so kostengünstig wie möglich. Also im Idealfall ohne 100 Prozent Feiertagszuschlag und zusätzlichem freien Tag. Eine Rückvergütung an die Händler könnte über die Lohnnebenkosten erfolgen, so Thalbauer. Die Regelung müsste jedenfalls rechtlich wasserdicht sein. (ib/herbas)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.02.2019)