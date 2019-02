SOS-Kinderdorf-Geschäftsführer: Flüchtlingskinder für Regierung nur "halbe Kinder"

Der Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf Österreich, Christian Moser, hat die Pläne der Bundesregierung zur Umgestaltung der Mindestsicherung scharf kritisiert. "Damit schafft man Armut an den Rändern", sagte Moser am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. "Aus der Mindestsicherung fallen jetzt die Leute heraus, die diese am nötigsten hätten", kritisierte Moser.

Die 300 in den SOS-Kinderdörfern aufgenommenen Flüchtlingskinder seien offenbar für die türkis-blaue Regierung nur "halbe Kinder", da sie von "Bildung und Ausbildung ausgeschlossenen sind", so der Geschäftsführer. Beteuerungen der Regierung, dass in Österreich kein Kind zurückgelassen werde, bezeichnete Moser als "Sonntagsreden".

SOS-Kinderdorf feiert heuer sein 70-jähriges Bestehen. Das Jubiläum nimmt man in Tirol zum Anlass, um fünf neue Wohngruppen zu bauen. Auch die mittlerweile unter SOS-Kinderdorf-Führung stehende Telefonhotline "Rat auf Draht" will man weiterführen, sowie verstärkt mit mobilen Teams agieren, die vor Ort "versuchen, Familien zu stärken", führte SOS-Kinderdorf Tirol-Geschäftsleiter Wolfgang Katsch aus. Ein in der Öffentlichkeit sichtbares Zeichen des Jubiläums werde zudem eine Sonderbriefmarke sein, die die Post herausgibt.

Single, Paar, Alleinerzieher: Sechs Beispiele zur Mindestsicherung neu

