Westenthaler: Neos-Anfrage zu Ermittlungen

Wien. Ende Jänner wurde dem früheren BZÖ-Chef Peter Westenthaler die Fußfessel abgenommen. Dann entschied die Justiz, dass es keinen weiteren Prozess gegen ihn geben soll. Ein längere Zeit laufendes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts, Westenthaler habe sich vom Glücksspielkonzern Novomatic durch Bargeldübergaben finanziell „anfüttern“ lassen, wurde eingestellt.

Doch die Neos wollen diese Einstellung nicht ohne Weiteres zur Kenntnis nehmen. In einer umfangreichen parlamentarischen Anfrage (32 Fragen), in der auf „Presse“-Artikel über das Westenthaler-Verfahren und dessen Einstellung Bezug genommen wird, fordern sie von Justizminister Josef Moser Antworten. Auch auf die Frage, ob es vor der Einstellung Weisungen an den Staatsanwalt gab. Westenthaler hat die Vorwürfe stets bestritten. (m. s.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.02.2019)