Wohnbau: Tojners Vertraute im Visier der Behörde

Wien. Die Projekte von Investor Michael Tojner laufen für ihn derzeit nur suboptimal. Das Projekt am Heumarkt pausiert, bis Fragen um Umweltverträglichkeit und Weltkulturerbe geklärt sind. In der Causa rund im die Übernahme der B&C-Stiftung hat die Finanzmarktaufsicht eine Sachverhaltsdarstellung an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) übermittelt. Es besteht der Verdacht auf Anstiftung zur Untreue.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.02.2019)