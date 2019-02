Türkis-Blau: Mehr Sonderverträge wegen Plus bei Polizeischülern

Die SPÖ hat den Anstieg der genehmigungspflichtigen Sonderverträge seit Antritt der türkis-blauen Regierung kritisiert. Laut einer Anfragebeantwortung hat Beamtenminister Heinz-Christian Strache (FPÖ) nämlich bisher 268 neue Sonderverträge genehmigt, die vom regulären Vertragsbedienstetengesetz abweichen. Der überwiegende Großteil davon betrifft Mitarbeiter der Ministerbüros. Von einem Sparen im System könne keine Rede sein, beanstandete die SPÖ.

Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal reagierte am Freitagabend per E-Mail auf die Kritik. Er argumentierte, dass die höhere Zahl an Sonderverträgen im Bund "vor allem" durch ein Plus bei Polizeischülern entstanden sei. Zudem wird in dem Schreiben auf den österreichischen EU-Ratsvorsitz verwiesen.

Der Praxis früherer Präsidentschaften folgend habe man "EU-Poolisten" für einen befristeten Zeitraum eingestellt. Diese Sondervertragsverhältnisse enden mit 28. Februar diesen Jahres.

Ferner wies der Regierungssprecher darauf hin, dass das Durchschnittseinkommen der Bediensteten mit Sonderverträgen im Jänner 2019 2664 Euro betragen hat und im Vergleich zum Jänner 2018 gesunken ist.

(APA/Red.)