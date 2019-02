Unzufriedenheit mit dem neuen Karfreitag

Wien. Die Österreicher sollen mit dem Karfreitag zumindest einen halben neuen Feiertag bekommen. Statt Freude herrscht bei vielen Interessenvertretern Skepsis.

So sind sowohl die evangelische wie die katholische Kirche mit der neuen Regelung noch nicht glücklich. Kardinal Christoph Schönborn meinte in der Sonntags-„ZiB“, dass das Vorhaben der Regierung „noch nicht ausgereift“ sei. Für Christoph Schönborn ist „ein Freitagnachmittag nicht wirklich ein halber Feiertag“. Er wünscht sich, dass Regierung, Sozialpartner und Religionsgemeinschaften noch einmal in den Dialog treten.

Fehlende Gespräche beklagt auch der evangelische Bischof Michael Bünker. Ein längeres angekündigtes Gespräch mit ÖVP-Kanzleramtsminister Gernot Blümel habe nicht stattgefunden. Er sei lediglich über den Stand der Dinge informiert worden – zu wenig, wie Bünker befindet. Da die evangelische Kirche wie die altkatholische zu den Verlierern der neuen Karfreitagsregelung gehören könnte, gebe es Gesprächsbedarf. Ein Kernproblem: Viele Gottesdienste, die bisher am Vormittag stattgefunden haben, könnten nicht mehr stattfinden. Bünker kündigte auch rechtliche Schritte an, sollte es dabei bleiben, dass der Freitag zumindest zur Hälfte entfällt. Die Gesetzesänderung würde eine starke Einschränkung der Religionsausübung zur Folge haben, so Bünker.

Gewerkschaft will ganzen freien Tag

Kritik an der Regierung übte auch SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch – er appellierte an die Vernunft von Schwarz-Blau. Die „verpfuschte Karfreitagsregelung“ solle am Mittwoch im Parlament von der Tagesordnung genommen werden, Gespräche mit Glaubensgemeinschaften, Sozialpartnern und Opposition geführt werden. Auch Arbeiterkammer und Gewerkschaftsbund appellierten, dass es eine Nachjustierung brauche. Die Gewerkschaft will einen freien Tag für alle. Falls die Regierung die Regelung ab 14 Uhr umsetzte, widerspräche das dem Generalkollektivvertrag, in dem ein freier Tag für Evangelische und Altkatholiken vereinbart wurde. Der Generalkollektivvertrag gilt für viele Arbeitnehmer – aber nicht für alle.

Am Montag haben jedenfalls die Gespräche auf Beamtenebene zum neuen Feiertag begonnen. Ein Gesetzesvorschlag muss bis zum Nationalrat am Mittwoch stehen, die Regierung dürfte von ihrem Plan nicht abrücken. Möglicherweise könnte der Antrag überhaupt erst am Mittwoch, dem Sitzungstag, ausgearbeitet sein. Politisch spießt es sich auch noch an einer Regelung für Lkw, für die derzeit an Feiertagen ein Fahrverbot gilt. Ausnahmen werden verhandelt. In Juristenkreisen wird bezweifelt, dass eine Halbfeiertagsregel halten werde – denn die Ungleichbehandlung zwischen den Religionsgruppen wäre so nicht beseitigt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.02.2019)