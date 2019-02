Traiskirchner Bürgermeister warnt vor Kickls Sicherungshaft - und mahnt die SPÖ

Der Bürgermeister von Traiskirchen, Andreas Babler (SPÖ), fand am Montag mahnende Worte für die Politik von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ). Babler bezeichnete die von Kickl am Montag angekündigten Maßnahmen - "Ausreisezentren", "Sicherungshaft", "Fast-Track-Verfahren" etwa - als "Rundumschläge". Die geplante Haft "auf Verdacht" sei ein Tabubruch. Babler forderte zudem seine eigene Partei auf, dem Vorhaben entgegenzutreten. Die Stadt Traiskirchen im niederösterreichischen Bezirk Baden ist Standort eines der zwei österreichischen Erstaufnahmezentren.

"Was Kickl hier ankündigt, bedeutet einen radikalen Angriff auf unsere rechtstaatlichen Prinzipien, egal ob es Internierung, Sicherungshaft oder sonst wie genannt wird", erklärte Babler in einer Aussendung am Montagabend. Das Vorgehen des Innenministers sei "grundsätzlich abzulehnen". "Menschen, egal ob Österreicher oder Flüchtende, auf Verdacht einzusperren, ohne dass sie ein Verbrechen begangen haben, ist in einer entwickelten Demokratie wie unserer nicht nur ein Tabubruch, sondern für mich ein derber Anschlag auf unser geregeltes österreichisches Rechtssystem", meinte Babler.

"Zeigt, wie wenig Expertise der Innenminister hat"

Zum Plan Kickls, aus dem Traiskirchner Erstaufnahmezentrum ein "Ausreisezentrum" zu machen, sagte der Bürgermeister der Stadt, Kickls solle "eine seiner Kernaufgaben, nämlich ein geregeltes und rechtsstaatliches Erstaufnahmesystem" umsetzen. Wie die Innenminister vor ihm sei Kickl bisher daran gescheitert, meinte Babler in Richtung des Ressortchefs: "Die in seiner Diktion 'gefährlichen Menschen' in einem Großquartier wie Traiskirchen auf engstem Raum zusammenzusperren, zeigt wohl auch, wie wenig Expertise der Innenminister in diesem Bereich hat."

Babler, der seit 2014 Bürgermeister Traiskirchens ist, führte dazu an, dass die Vergangenheit gezeigt habe, "dass es wenig Sinn macht, Menschen, die in angespannten Situationen, in Perspektivenlosigkeit und unter Abschiebestress stehen, in solchen Großquartieren unterzubringen". Dies führe zu erhöhtem Konfliktpotenzial, vor allem im Areal eines Flüchtlingslagers. "Wir in Traiskirchen wissen, dass der überwiegende Teil der Konflikte schon jetzt innerhalb - und nicht außerhalb - des Flüchtlingslagers passieren", meinte Babler, der eine Verschärfung dieses Umstandes durch die Ankündigungen aus dem Innenressort befürchtet. Kickl würde so Krisen- und Gefährdungspotenziale strukturell begünstigen, anstatt sie zu verhindern.

SPÖ muss "gefährlichen Tendenzen entgegentreten"

Auch in Richtung seiner eigenen Partei schickte der Sozialdemokrat warnende Worte. Dort hatten zuletzt prominente Politiker die Pläne Kickls begrüßt. Babler forderte sie auf, "hier mit einer entschlossenen Stimme diesen gefährlichen Tendenzen entgegenzutreten. Es gibt Dinge, die sind schlicht und einfach nicht verhandelbar".

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hatte am Montag die Vorschläge aus ihrer eigenen Partei übrigens gar nicht adressieren wollen: Sie hatte stattdessen eine Taskforce zur Messerattacke in Vorarlberg gefordert. Die Attacke, bei der ein Mann getötet worden war, hatte überhaupt erst zur Diskussion über eine "Sicherungshaft" geführt.

"Wir haben in Traiskirchen schon jahrelange schelchteste Erfahrung mit Regierungsverantwortlichen, die bewusst Ängst, Konflikte und Krisen schüren", gab Babler den Spitzenpolitikern mit: "Wir werden dem umso mehr im Sinne der Rechtstaatlichkeit und Menschlichkeit entgegentreten."

