Martin Payer neuer Vorstand für Kärntner Beteiligungsverwaltung und K-AF

Martin Payer ist neuer Vorstand der Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) und des Kärntner Ausgleichszahlungsfonds (K-AF). Wie die KBV am Dienstag in einer Aussendung mitteilte, ging Payer nach öffentlicher Ausschreibung als Erstgereihter aus dem Hearing hervor. Die Nachbesetzung wurde notwendig, da der bisherige Vorstand Ulrich Zafoschnig (ÖVP) in die Kärntner Landesregierung wechselte.

Wie Gilbert Isep, der Vorsitzende des K-AF-Kuratoriums und des Aufsichtsrates der KBV, sagte, tritt Payer seine neue Funktion mit 1. März 2019 an. In beiden Organisationen wird es wie bisher einen Zweier-Vorstand geben: Hans Schönegger wird sein Vorstandsmandat weiterhin ausüben.

(APA)