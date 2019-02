Regierung streicht Feiertag am Karfreitag

Die türkis-blaue Bundesregierung hat ihre Lösung für das Karfreitags-Feiertagsproblem gefunden. Wer am Karfreitag frei haben will, muss an dem Tag künftig Urlaub nehmen. Mehr Urlaubstage gibt es dafür nicht. Ein Urlaubstag aus den bestehenden Urlaubstagen wird dafür als "persönlicher Feiertag" deklariert - mit einseitigem Rechtsanspruch des Arbeitnehmers.

Arbeitnehmer müssen diesen "persönlichen Feiertag" künftig drei Monate zuvor anmelden, für das Jahr 2019 wird eine kürzere Frist definiert. Sollte der Arbeitgeber aber wünschen, dass der Arbeitnehmer trotzdem zur Arbeit kommt, erhält der Arbeitnehmer für diesen Tag sämtliche Vergütungen wie an jedem anderen Feiertag. Der Urlaubsanspruch bleibt bestehen.

Der Einigung vorangegangen waren Gespräche mit Vertretern der evangelischen und der römisch-katholischen Kirchen mit den Regierungskoordinatoren Gernot Blümel (ÖVP) und Norbert Hofer (FPÖ). Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte zuvor geurteilt, dass der Karfreitag als Feiertag allen Arbeitnehmern zustehe. Der Karfreitag als Feiertag wird nun gestrichen.

Blümel und Hofer sprachen am Dienstag in einer Aussendung davon, dass durch den "persönlichen Feiertag" nun "Klarheit und Rechtssicherheit für alle und Gerechtigkeit und Gleichbehandlung im Sinne des EuGH-Urteils" herrschen würden. Religionsausübung für alle werde so ermöglicht.

Bischof Bünker: "Positive Lösung mit Wermutstropfen"

Der evangelisch-lutherische Bischof Michael Bünker nannte die Regelung eine "positive Lösung mit Wermutstropfen". Positiv sei, dass die Variante mit einem halben Feiertag ab 14.00 Uhr "vom Tisch" sei, und "dass nun Evangelische die Möglichkeit haben, den ganzen Karfreitag als ihren Feiertag zu begehen". Außerdem sei diese Lösung diskriminierungsfrei. "Ich freue mich, dass auch für Angehörige anderer Religionsgemeinschaften die Möglichkeit eröffnet wird, einen selbst gewählten Feiertag zu haben", sagte der evangelische Bischof in einer Aussendung. Als "Wermutstropfen" bezeichnete er allerdings die Tatsache, "dass dieser selbst gewählte Feiertag aus dem bestehenden Urlaubskontingent zu nehmen ist".

Der Generalsekretär der katholischen Bischofskonferenz, Peter Schipka, bezeichnete es als "erfreulich, dass eine Lösung gefunden wurde, die für Evangelische und Altkatholiken akzeptabel ist und ihnen ermöglicht, den Karfreitag als Feiertag in gewohnter Weise zu begehen". Der katholischen Kirche sei es von allem Anfang an wichtig gewesen, dass Evangelische weiterhin den Karfreitag als Feiertag begehen können; Schipka erinnerte daran, dass auch Kardinal Christoph Schönborn dies eingemahnt habe. Dass jetzt eine zufriedenstellende Lösung zustande gekommen sei, "ist Zeichen einer religionsfreundlichen Politik gerade im Blick auf Minderheiten", sagte Schipka der Agentur Kathpress zufolge.

Der Pfingstmontag bleibt als Feiertag. Eine dahingehende Variante war von der Regierung überlegt worden, wie "Die Presse" am Dienstagvormittag berichtete.

(APA/Red.)