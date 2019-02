Für gewöhnlich gehen im Parlament die Wogen zwischen Regierungsparteien und Opposition hoch. Doch am Mittwochvormittag musste sich Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) einige Vorwürfe von der SPÖ anhören: "Schwachsinn!", rief der Abgeordnete Johannes Jarolim in Richtung Präsidium. "Das ist ein flegelhaftes Verhalten", war auch noch zu hören. Die restlichen Beschimpfungen gingen im lauten Murren den Sozialdemokraten unter. Der stellvertretende Klubchef Jörg Leichtfried stand demonstrativ von seinem Sitz auf: "Herr Präsident was Sie da jetzt gemacht haben, war parteilich unerhört. Ich verlange jetzt von Ihnen, dass Sie die Sitzung unterbrechen."

Der Grund für all die Aufregung: Die Bundesregierung will heute, Mittwoch, im Parlament über ihren Gesetzesentwurf zu einem "persönlichen Feiertag" abstimmen lassen.

Sobotka zu Jarolim: "Jetzt beruhigen Sie sich endlich!"

Leichtfried kritisierte das Vorgehen allerdings scharf: Man habe den Oppositionsparteien den Gesetzestext schon am Montag versprochen - gekommen sei er einen Tag zu spät, am Dienstag. "Das ist inakzeptabel. Was ist das Parlament den Regierungsparteien überhaupt Wert?" Er wollte den Punkt also am heutigen Tage nicht behandeln.

Sobotka ignorierte daraufhin den Aufwand, wollte wie geplant zur Tagesordnung übergehen. Und das löste den Protest bei den Oppositionsparteien auf. "Sie könnten schon in irgend einer Art und Weise darauf Bezug nehmen", meinte der Vize-Klubchef der Neos, Nikolaus Scherak.

Nach einer Warnung in Richtung Jarolim ("Jetzt beruhigen Sie sich endlich!") unterbrach Sobotka die Sitzung für eine Stehpräsidiale. Nach einigen Minuten versprach er, sich das nächste Mal genauer zu erklären. Die Feiertagsregelung steht aber weiterhin auf der Tagesordnung des Nationalrats am Mittwoch.

Der Livestream aus dem Nationalrat: