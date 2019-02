Arbeitsrechtler: Türkis-blauer Eingriff in Kollektivvertrag unzulässig

Der Arbeitsrechtler Franz Marhold von der Wiener Wirtschaftsuniversität hält den von der Regierung geplanten Eingriff in den Generalkollektivvertrag zum Karfreitag für unzulässig. Marhold verwies am Mittwoch darauf, dass sowohl der Europäische Gerichtshof (EuGH) als auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) die Türkei und Deutschland für ähnliche Pläne verurteilt haben. Die Regierung begründet den Eingriff indes damit, dass der Europäische Gerichtshof die Bevorzugung von Protestanten im Feiertagsgesetz für unzulässig erklärt hat. Damit müsse nicht nur das Feiertagsgesetz geändert werden, sondern auch ähnliche Regeln in den Kollektivverträgen.

Marhold gesteht der Regierung zwar zu, dass die Sonderregelungen in den Kollektivverträgen geändert werden müssen. Vorgenommen werden müssten die Änderungen aber von den Kollektivvertragspartnern - also von Gewerkschaft und Wirtschaftskammer.

Was halten Sie von der Karfreitags-Neuregelung? Die ÖVP-FPÖ-Regierung hat beschlossen, aus dem Karfreitag gar keinen Feiertag zu machen. Wer frei haben will, soll sich einen Urlaubstag nehmen. Ich finde sie gut. Ich bin dagegen. Ein Tausch gegen den Pfingstmontag wäre mir lieber gewesen. Ich hätte mich auch über den "halben Feiertag" gefreut.

Der Arbeitsrechtler verweist auf entsprechende Urteile der europäischen Gerichte: So hat der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg 2009 entschieden, dass der Gesetzgeber nicht in die Kollektivvertragshoheit eingreifen darf und die Türkei verurteilt. Und der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat an einem deutschen Beispiel entschieden, dass es dem Gesetzgeber nicht erlaubt ist, per Gesetz eine diskriminierende Bestimmung aus einem Tarifvertrag zu streichen. Hier gebe es "ein klares Primat für die sozialpartnerschaftliche Lösung", betont Marhold. Erst wenn die Sozialpartner scheitern, sei ein Gesetz zulässig.

Experte prophezeit Rechtsstreitigkeiten

"Klarheit und Rechtssicherheit" - wie von der Regierung behauptet - bringe die aktuelle Regelung damit nicht. "Das wird zu Rechtsstreitigkeiten führen", erwartet Marhold, denn: "Nach meiner Sicht ist durch die gesetzliche Änderung nicht viel gewonnen, weil der Generalkollektivvertrag trotz des Eingreifens des Gesetzgebers unverändert weiter gilt."

Marhold würde protestantischen Arbeitnehmern zwar nicht raten, am Karfreitag gar nicht zur Arbeit zu erscheinen. Das könnte als Pflichtverletzung gewertet werden und zur Entlassung führen. Allerdings könnten sie ihre Feiertagszuschläge einklagen und dazu auf den Generalkollektivvertrag verweisen. Auch ÖGB und Wirtschaftskammer müssten aus Sicht des Arbeitsrechtlers ein Interesse daran haben, gegen den Eingriff in ihre Kollektivvertragshoheit vorzugehen. Und dass ÖVP und FPÖ die gesetzlich vorgesehene Nachwirkung der Kollektivverträge per simpler Erwähnung in den Erläuterungen aushebeln wollen, ist aus seiner Sicht ohnehin nicht möglich.

Sehr wohl bestehen bleiben könnte nach Marholds Einschätzung die Sonderregelung bezüglich des jüdischen Feiertags Jom Kippur (heuer der 9. Oktober). Denn: Der entsprechende Generalkollektivvertrag 1953 wurde kurz nach dem Ende des Nationalsozialismus unterzeichnet. Dies könne als Akt der Förderung des jüdischen Lebens in Österreich unmittelbar nach der Shoah interpretiert werden, so Marhold. Somit wäre die Ungleichbehandlung sachlich gerechtfertigt: "Da liegen Welten zwischen einem atheistischen Detektiv und der Shoah."

Gewerkschaft prüft rechtliche Schritte

Der Gewerkschaftsbund (ÖGB) geht seinerseits davon aus, dass die Neuregelung zum Karfreitag rechtlich nicht wasserdicht ist. "Beim ersten Darüberschauen gehe ich davon aus, dass diese Regelung nicht halten wird und anfechtbar ist", sagte der Leitende ÖGB-Sekretär Bernhard Achitz am Mittwoch. "Wir werden uns genau ansehen, ob das hält" - etwa verfassungs- oder europarechtlich, sagte er. Danach werde der ÖGB entscheiden, wann, wie und wo man klagen wird.

Schon jetzt hält Arbeitsrechtler Walter Pfeil von der Universität Salzburg den geplanten Eingriff in die (General)Kollektivverträge für verfassungswidrig. Außerdem sei die Streichung des Feiertags am Karfreitag keine Vorgabe des EuGH, sondern "politischer Wille".

(APA/Red.)