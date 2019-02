Steirischer Bürgermeister übernimmt Nachbarstadt

Ein spektakulärer Bürgermeister-Wechsel beschäftigt zurzeit die Steiermark: Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, übernimmt der Bürgermeister von Bärnbach auch den Stadtchef-Posten in Voitsberg, der Nachbarstadt.

Bernd Osprian (SPÖ) unternimmt diesen Schritt nach einer Posse um eine Fusion der beiden Städte. Er hatte eine Zusammenlegung von seiner Gemeinde - Bärnbach - mit der Bezirkhauptstadt Voitsberg begrüßt. Die Bärnbacher hatten sie aber abgelehnt. Der enttäuschte Osprian beerbt nun den scheidenden Voitsberger Stadtchef Ernst Meixner (ebenfalls SPÖ) - weil er glaube, dass er nicht mehr "der richtige Kandidat für Bärnbach" sei. Ende Juni wird Osprian den Posten von Meixner übernehmen; in Bärnbach beendet Osprian sein Engagement mit 31. März.

Die Zeitung berichtet, dass der Beschluss über Meixners Nachfolge in Voitsberg einstimmig gefallen sei; in Bärnbach hingegen habe man heftig diskutiert. Dort folgt Osprian Finanzstadtrat Jochen Bocksruker als Bürgermeister nach. In Voitsberg ist die Bestellung Osprians, die formal am 1. Juli erfolgen soll, ein Formalakt, die SPÖ hält dort die absolute Mehrheit.

Wahlkampf-Entschärfung?

Eine Kuriosität dabei: Stadtamtsdirektor von Bärnbach bleibt Osprian weiterhin. Bis Juli Vollzeit - danach zu 50 Prozent. Erst nach der Gemeinderatswahl 2020 will Osprian dann entscheiden, ob er die Direktion ganz verlässt. Abhängig macht er das davon, ob er den neu erworbenen Bürgermeistersessel in Voitsberg halten kann.

Der "Kleinen Zeitung" zufolge mutmaßt die Opposition, dass durch den Wechsel Osprians in die Nachbarschaft der anstehende Wahlkampf entschärft werden soll. Denn: Der Bärnbacher Bürgermeister wohnt - trotz Wohnsitz in Bärnbach - längst in Voitsberg bei seiner Partnerin.

Die Fusion der beiden Städte ist übrigens für die Bärnbacher vom Tisch. Nur eine neue Bürgerbefragung könne das Thema wieder anstoßen.

>> zum Bericht der "Kleinen Zeitung" (kostenpflichtig)

(Red.)