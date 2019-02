Pühringer-Porträt von Attersee im Linzer Landhaus enthüllt

Im Linzer Landhaus ist am Mittwoch das offizielle Porträt von Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer (ÖVP) enthüllt worden. Gemalt wurde es von Christian Ludwig Attersee. Der Dargestellte nahm seinen Einzug in die "Ahnengalerie" mit Humor: "Als ich heute Früh aufgestanden bin, habe ich mir gedacht, jetzt werde ich zum ersten Mal aufgehängt, aber das ist kein Schlusspunkt meiner Tätigkeit:"

Das Bild ist sehr hell gehalten, damit es auch in nicht total ausgeleuchteten Räumen aufgehängt werden kann, wie Attersee erklärte. Es zeige "Sonne im Herzen, Wasser und Wein". Zu sehen ist eine oberösterreichische Fantasielandschaft im Sonnenschein. Ein Vogel, der auf einer Blume rastet, berührt Pühringers Kopfhaar. Das solle Sicherheit und Vertrauen symbolisieren, so der Künstler. Die beiden Hände sind als "Quellen positiver Nachrichten" dargestellt, was für Lebensqualität und Lebensfreude im Bundesland stehe.

Pühringer wünschte sich Attersee

Pühringer kam der erwartbaren Frage, ob ihm das Bild gefalle, zuvor: Es sei "sehr, sehr gelungen, wobei ich die Malkunst meine und nicht den Dargestellten". Er habe sich Attersee gewünscht, "der zwar drei Viertel seines Lebens in Wien verbracht hat, aber immer ein Oberösterreicher geblieben ist und bereit gestanden ist, wenn es einen Wunsch gab". Als Beispiel nannte er eine beachtliche Schenkung für das Institut und die Gedenkstätte Hartheim. Wesentlich ist für ihn auch, dass die Landeshauptleute-Galerie nun immer mit Werken zeitgenössischer Künstler bestückt werden soll.

Der amtierende Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sieht in dem Bild die Darstellung Pühringers als Gestalter und Förderer, "es soll Freude vermitteln und dazu anregen, sich mit dem Wirken von Pühringer auseinanderzusetzen". Die feierliche Enthüllung verlief dann für alle überraschend schnell: Stelzer zeigte noch auf eine Schnur und sagte "wir ziehen einfach an". Der Satz war noch nicht ganz beendet, als Pühringer das Bild schon enthüllt hatte. Kommentar des Nachfolgers: "Typisch für Pühringer, der alles schnell erledigt hat."

