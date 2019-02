Grasser-Prozess: "Leider" standen 960 Millionen in den Unterlagen

Er war jahrelang mit der 2004 unter der damaligen schwarz-blauen Bundesregierung erfolgten Privatisierung der Bundeswohnungen (u. a. Buwog) befasst: war Schriftführer in der Auswahlkommission, saß im Lenkungsausschuss, verfasste mehrere Aktenvermerke und war bei der Angebotsöffnung nach der zweiten Bieterrunde beim Notar dabei. Die Rede ist von M., einem früheren Abteilungsleiter im Finanzministerium, das damals von Karl-Heinz Grasser geführt wurde. Letzterer ist mittlerweile nicht mehr Minister, aber Hauptangeklagter in der Affäre, wobei er auf nicht schuldig plädiert.

Am Mittwoch, dem 79. Verhandlungstag am Wiener Landesgericht für Strafsachen, wurden nun M. als Zeuge befragt. Er schilderte, dass am 4. Juni 2004 die Angebote für die Bundeswohnungsgesellschaften beim Notar geöffnet wurden; anwesend war auch Grassers damaliger Kabinettschef Heinrich Traumüller. Am Montag darauf, am 7. Juni, gab es ein Treffen im "Gelben Salon" des Finanzministeriums, bei dem herauskam, dass noch eine zweite Bieterrunde durchgeführt werden sollte.

"Das war sicher keine Kommissionssitzung", betonte der Zeuge. Er sei selbst dabei gewesen, die Berater der Investmentbank Lehman Brothers (die die Privatisierung abwickelte) hätten dort die Angebote der Bieter präsentiert. Weiters seien wohl auch Grasser und Traumüller dabei gewesen, an andere Teilnehmer könne er sich nicht erinnern, so M.

Aktennotiz: "In Abstimmung mit dem HBM"

Im Anschluss an das Treffen hatte M. einen Aktenvermerk verfasst, in dem es hieß, dass bei der Präsentation der Angebote durch Lehman Brothers ein Zinsänderungsrisiko bei einem Bieter aufgefallen sei; die Angebote könnten sich daher noch ändern. "In Abstimmung mit dem HBM (Herrn Bundesminister Grasser, Anm.) wurde daher entschieden, dieses Steigerungspotenzial in Form einer weiteren Verhandlungsrunde zu nutzen", schrieb der Zeuge damals.

Wer die Idee hatte, eine weitere Bieterrunde durchzuführen? Diese Empfehlung sei vermutlich von den Beratern von Lehman Brothers gekommen, meinte der Zeuge nun vor Gericht. Die für den 8. Juni vorgesehene Sitzung der Auswahlkommission sei daher abgesagt worden.

"Hätte die CA Immo gewusst ..."

In den Unterlagen zu den Angeboten hatte damals die CA Immo, die in der ersten Bieterrunde klar vor dem "Österreich-Konsortium" rund um Raiffeisen und Immofinanz gelegen war, Angaben zu ihrem Gesamtinvestitionsvolumen gemacht. Dieses betrage 960 Millionen Euro.

"Leider" habe die CA Immo dies in die Unterlagen hineingeschrieben, meinte der Zeuge am Mittwoch, denn daraus konnte man natürlich Schlüsse ziehen: "Hätte die CA Immo gewusst, dass es ein zweites Verfahren gibt, hätte sie sicher nicht diese Offenlegung gemacht", meinte M. So hätten sie aber ihre Kalkulation sehr deutlich offengelegt. Allerdings hätte sie ja in der zweiten Runde noch einmal mit ihrer Bank sprechen und die Finanzierung ändern können, relativierte der Zeuge im Verlauf der mehrstündigen Befragung durch Richterin Marion Hohenecker.

Der Hintergrund: Der mitangeklagte Lobbyist Peter Hochegger hat im Prozess ausgesagt, er habe vom mitangeklagten PR-Berater Walter Meischberger erfahren, dass die Immofinanz mehr als 960 Millionen Euro bieten solle, um den Zuschlag zu erhalten. Hochegger teilte dies der Immofinanz mit, diese befolgte den Rat und erhielt in der zweiten Runde den Zuschlag. Im Gegenzug floss ein Prozent des Kaufpreises - 9,6 Millionen Euro - als Provision an Hochegger und Meischberger.

Die Oberstaatsanwälte Alexander Marchart und Gerald Denk gehen in der Anklageschrift davon aus, dass auch Grasser und der mitangeklagte Immobilienmakler Ernst Karl Plech bei der Provision "mitschnitten". Das bestreiten Grasser, Plech und Meischberger aber vehement.

Befragung von M. wird fortgesetzt

Fest steht indes: Im Privatisierungsverfahren wurden nach der am 7. Juni 2004 getroffenen Entscheidung, eine zweite Runde durchzuführen, neue Angebote eingeholt. Nach der zweiten Anbotseröffnung am 11. Juni, bei der M. als Vertreter des Finanzministeriums anwesend war, wurde er noch im Notariat von Finanzminister Grasser angerufen, der sich nach dem Ergebnis erkundigte, schilderte der Zeuge heute.

Bei einer Sitzung der Auswahlkommission am Sonntag, 13. Juni, seien die Anbote erläutert worden. Wenn Kärnten sein Vorkaufsrecht für die Villacher ESG (eine der zum Verkauf stehenden Wohnungsgesellschaften) nutzen würde, hätte die CA Immo die Vergabe gewonnen. Wenn Kärnten jedoch die ESG ausschlug, dann wäre das Österreich-Konsortium mit der Immofinanz siegreich. Diese Empfehlung wurde in der Kommission einstimmig gefasst, sagte der Zeuge. Grasser sei zur Kommission dazugerufen worden und habe gleich mit dem Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider (FPÖ/BZÖ) telefoniert, damit die Kärntner Entscheidung noch vor dem nächsten Ministerrat fallen könne. Kärnten schlug daraufhin die ESG aus.

Abgeschlossen wurde die Befragung von M. am Mittwoch nicht. Er muss daher neuerlich im Zeugenstand erscheinen - und zwar am 26. März. Generell ist der nächste Termin vor Gericht der 5. März.

Buwog/Terminal Tower - auf einen Blick Causa Buwog: Die Korruptionsstaatsanwaltschaft geht davon aus, dass rund um die Privatisierung der Bundeswohnungen im Jahr 2004 Bestechungsgeld geflossen ist (9,6 Millionen Euro). Gekommen sein soll das Geld von dem im Bieterverfahren siegreichen Österreich-Konsortium um Immofinanz und RLB OÖ – geflossen über Umwege auf diverse Konten. Die Zahlung ist seit 2009 erwiesen, offen ist die Frage: Hat der damalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser Informationen weitergegeben, um sich (und andere) zu bereichern? Und: Teilten sich Grasser, sein Trauzeuge Walter Meischberger, der Immobilienmakler Ernst Karl Plech und der Lobbyist Peter Hochegger die Provision auf? Causa Terminal Tower: Wie beim Buwog-Deal soll auch hier ein „Tatplan“ (bei Privatisierungsprojekten serienweise „mitschneiden“) befolgt worden sein. Und zwar: Grasser soll einen Teil der 200.000-Euro-Provision eingesteckt haben, die für die Einmietung der oberösterreichischen Finanzdienststellen in den Linzer Terminal Tower geflossen sein soll. Die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe, lediglich Peter Hochegger legte ein Teilgeständnis ab. Es gilt die Unschuldsvermutung.

(APA/hell)