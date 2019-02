„Ausreise“: Kickls offene Namenspläne

Wien. Die FPÖ verkündet ihren Anhängern Pläne gern per WhatsApp – so wie das neue Versprechen von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ): „Ab 1. März gibt es keine Erstaufnahmezentren mehr, sondern nur noch Ausreisezentren“, kündigten die Freiheitlichen an. In den Quartieren Traiskirchen und Thalham soll es außerdem sofort eine Rückkehrberatung geben – genauso wie eine Anwesenheitspflicht von 22 Uhr bis sechs Uhr. Wer sich nicht daran hält, wird laut Kickl in Quartiere verlegt, wo es „nächtens nichts gebe, womit man sich die Zeit vertreiben“ könne.

Wie soll das aber in der Praxis funktionieren? Eine Verordnung oder einen Beschluss zur Umbenennung der Zentren gibt es laut Innenressort nicht. Auch bei der Rückkehrberatung soll sich juristisch nichts ändern: Bisher gibt es eine verpflichtende Beratung für abgelehnte Asylwerber, die Pflicht wird nicht ausgeweitet.

Unklar ist auch, wo Menschen untergebracht werden sollen, die sich nicht an die Anwesenheitspflicht halten wollen: „Die Unterbringung erfolgt in diesen Fällen nach Prüfung des Einzelfalls in geeigneten Betreuungsstellen des Bundes.“ Ob dafür neue Zentren geschaffen werden, „wird von der Entwicklung der Antragszahlen abhängen“. (ib)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.02.2019)