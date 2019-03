Braucht Österreich neue Formen der Partnerschaft?

"Schikane": Verärgert über Einschränkungen bei "Ehe für alle"

Ist die Ehe in einem Herkunftsstaat verboten, gelte dies auch in Österreich, Betroffene könnten aber eine eingetragene Partnerschaft eingehen. Homosexuelle, die vor 2019 in einem anderen Land geheiratet haben, werden nicht als Ehepaar akzeptiert.