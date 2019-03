Van der Bellen: "Vereintes Europa ist beste Idee, die wir je hatten"

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder haben am Freitag des Abschlusses der Beitrittsverhandlungen Österreichs mit der EU vor 25 Jahren gedacht. Van der Bellen betonte auf Twitter: "Damals wie heute: Das Vereinte Europa ist die beste Idee, die wir je hatten."

Van der Bellen zitierte den damaligen Außenminister Alois Mock (ÖVP) mit der Worten dieser Tag, der 1. März 1994, sei "ein großes Geschenk". Auch Schieder lobte die Verdienste Mocks, der "damals noch klar proeuropäischen ÖVP" unter Erhard Busek sowie der SPÖ unter Bundeskanzler Franz Vranitzky und der damaligen EU-Staatssekretärin Brigitte Ederer.

Schieder erklärte in einer Aussendung: "Für mich ist die Europäische Union die größte zivilisatorische Leistung der Menschheitsgeschichte." Österreichs Zukunft liege in Europa. "Leider gibt es mit der FPÖ in Österreich immer noch eine Partei, die gegen jede Vernunft den EU-Austritt Österreichs anstrebt", meinte Schieder. Die kommenden EU-Wahlen würden zu einer Richtungsentscheidung für Europa.

Der Tweet von Bundespräsident Alexander Van der Bellen:

Heute vor 25 Jahren, am 1. März 1994, hat #Österreich die #Beitrittsverhandlungen mit der #EU abgeschlossen. Dieser Tag sei "ein großes Geschenk", sagte der damalige Außenminister Alois Mock. Damals wie heute: Das Vereinte #Europa 🇪🇺 ist die beste Idee, die wir je hatten. (vdb) — A. Van der Bellen (@vanderbellen) 1. März 2019

