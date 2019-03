Sicherungshaft: "Können wir das Risiko einschätzen? Nein wir können es nicht"

Die Presse: In Deutschland gibt es den Unterbindungsgewahrsam. Ist das eine Art Sicherungshaft, wie wir sie diskutieren?



Martin Rettenberger: Ich bin zwar kein Jurist, aber es geht in die Richtung. Die Einführung wurde damals mit der Terrorgefahr begründet. Der Unterbindungsgewahrsam ist in den Bundesländern unterschiedlich geregelt, besonders weitreichend in Bayern. Allerdings ist er nach wie vor hochumstritten. Denn gerade in Deutschland haben wir eine dunkle Vergangenheit, wenn es darum geht, dass man für etwas sanktioniert werden soll, das man aufgrund seiner Gesinnung vielleicht erst begehen wird.



Um jemanden vorab einzusperren, braucht es eine Prognose. Wie misst man ein Risiko, ohne dass eine Tat vorliegt?

