Innsbruck gibt evangelischen Bediensteten "fünf Stunden Sonderurlaub"

Nach Mödling und Eisenstadt will auch die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck von der Karfreitags-Regelung der Bundesregierung abweichen. Die städtischen Mitarbeiter evangelischen Glaubens würden "fünf Stunden Sonderurlaub" erhalten, sagte der grüne Bürgermeister Georg Willi in der Montagausgabe der "Tiroler Tageszeitung". "Das ist gerechtfertigt", meinte Willi.

Damit werde die bisherige Regelung respektiert. Sonderurlaub für alle 1600 Beschäftigten im Magistrat sei hingegen nicht administrierbar, so der Bürgermeister.

Erst am Wochenende hatten zwei ÖVP-Stadtchefs bekundet, sich gegen die Linie der Bundesregierung stellen zu wollen (diese, respektive der Nationalrat, hatte den Karfreitag bekanntlich aus der Liste der Feiertage gestrichen). Zum einen handelte es sich dabei um den burgenländischen Landesparteiobmann und Bürgermeister von Eisenstadt, Thomas Steiner. Er sagte am Sonntag: "In der Stadtgemeinde lassen wir am Karfreitag alles wie bisher. Alle Mitarbeiter der Stadt haben am Karfreitag frei - ohne dafür einen Urlaubstag aufzuwenden zu müssen."

Einen Tag früher war der Mödlinger Bürgermeister Hans Stefan Hintner (ÖVP) dran: Er kündigte an, dass protestantische Beschäftigte der niederösterreichischen Stadtgemeinde am Karfreitag Sonderurlaub bekommen sollen. Seinen Angaben zufolge sind davon rund 20 von 310 Mitarbeitern betroffen.

Die Bundespartei reagierte am Samstag auf die Ankündigung mit dem Hinweis, dass das gleichheitswidrig wäre und alle Gemeindebediensteten frei bekommen müssten.

(APA/Red.)