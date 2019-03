Live ab 9:30 Uhr: (Zweiter) Ex-Kabinettchef im Grasser-Prozess

Zweimal war er 2012 als Auskunftsperson im parlamentarischen Untersuchungsausschuss geladen, um zu den Vorgängen rund um die 2004 erfolgte Privatisierung der Bundeswohnungen auszusagen. Etliche Male schon fiel sein Name im Korruptionsprozess am Wiener Straflandesgericht, der sich nicht nur, aber vorrangig um eben diese Angelegenheit dreht. Heute, Dienstag, tritt Heinrich Traumüller nun selbst in den Zeugenstand, um Richterin Marion Hohenecker Antworten auf Fragen zu seinem einstigen Chef, dem früheren Finanzminister Karl-Heinz Grasser, und die genannte „Causa Buwog“ zu geben.

Die Befragung des früheren Kabinettchefs verspricht spannend zu werden. Denn: Die Korruptionsstaatsanwaltschaft geht bekanntlich davon aus, dass rund um die Privatisierung Bestechungsgeld geflossen ist (9,6 Millionen Euro). Gekommen sein soll es vom im Bieterverfahren siegreichen Österreich-Konsortium um Immofinanz und Raiffeisen Landesbank Oberösterreich. Woher letztere wussten, wie viel sie bieten mussten, um siegreich zu sein, ist noch nicht geklärt. Die Anklage vermutet Grasser als Tippgeber, was dieser vehement bestreitet.

Fest steht: Am 4. Juni 2004, einem Freitag, wurden die Angebote bei einem Notar geöffnet (erste Bieterrunde). Das Österreich-Konsortium hatte 837 Millionen Euro geboten, die CA Immo 923 Millionen Euro.

An dieser Stelle kommt nun Traumüller ins Spiel: Er sagte bei seinem Auftritt im Korruptions-U-Ausschuss 2012 aus, dass die Information, wie viel die CA Immo zu bieten imstande war, bei einer Sitzung im Finanzministerium im Juni 2004 besprochen wurde. Dort anwesend seien u.a. Grasser und sein ÖVP-Finanzstaatssekretär Alfred Finz gewesen. Im Anschluss an die Sitzung, die nicht offiziell dokumentiert wurde (Traumüller fertigte aber Notizen an), habe Grasser entschieden, dass den beiden verbliebenen Bietern die Gelegenheit gegeben werden sollte, ihre Angebote in einem „last and final offer“ nachzubessern. In anderen Worten: dass eine zweite Bieterrunde angesetzt wird.

In der Anklageschrift der Oberstaatsanwälte Gerald Denk und Alexander Marchart liest sich das so: „Aus den Angaben und Aufzeichnungen von Dr. Heinrich Traumüller ist weiters ableitbar, dass dieser Mag. Karl-Heinz Grasser noch am 04.06.2004 über die Öffnung der Angebote informierte, wobei eine der ersten Äußerungen von Mag. Karl-Heinz Grasser – tatplangemäß – bereits der aus seiner Sicht erforderlichen Durchführung einer weiteren Runde gegolten hat.“ Ein für den 8. Juni angesetzter Termin mit der Vergabekommission wurde zudem abgesagt, da Grasser andernfalls „Gefahr gelaufen [wäre], den Zuschlag nicht an das Österreich-Konsortium erteilen zu können, wodurch er auch die zugesagte Bestechungszahlung verloren hätte.“

Grasser bestreitet "Tatplan" und Einflussnahme

Die Folge: Bei der nächsten Angebotsöffnung betrug die Differenz nur noch eine Million – 961 Millionen Euro bot das Österreich-Konsortium, 960 Millionen Euro die CA Immo.

Aber, so Traumüller im U-Ausschuss: „Der Herr Bundesminister hat in der ganzen Phase nie eine Entscheidung getroffen.“ Grasser, heute Hauptangeklagter in der Causa, bestreitet seinerseits seit jeher vehement, direkt in das Bieterverfahren eingegriffen zu haben. Außerdem bestreitet er, dass es den in der Anklage vermuteten „Tatplan“, wonach er bei Privatisierungen des Bundes habe „mitschneiden“ wollen, gegeben habe.

Traumüller ist schon der zweite ehemalige Kabinettchef Grassers, der im Großen Schwurgerichtssaal befragt wird. Bereits am 20. Februar war Traumüllers Nachfolger in dieser Position, Matthias Winkler, geladen. Der nunmehrige Chef des Hotel Sacher nutzte seinen Auftritt, um seinen einstigen Vorgesetzten als umsichtig und äußert kollegial zu loben und zu bekunden, zu anderen Themen habe er indes „keine Wahrnehmungen“.