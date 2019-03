Thomas Steiner, Doskozils Gegenkandidat?

Wien/Eisenstadt. In der ÖVP-Zentrale in Wien war man alles andere als erfreut: Thomas Steiner, Bürgermeister von Eisenstadt und Landesparteiobmann im Burgenland, hat sich am Wochenende der Parteilinie widersetzt und den Mitarbeitern der Stadtgemeinde Eisenstadt, egal, welcher Konfession, via „Kronen Zeitung“ versprochen, dass sie am Karfreitag auch künftig freihaben werden. Und zwar, ohne dafür einen Urlaubstag opfern zu müssen. „Das ist seit Jahrzehnten so und wird auch so bleiben“, sagte Steiner.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.03.2019)