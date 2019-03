Grasser-Prozess: Der Ton wird rauer

Wien. „Bundesminister Karl-Heinz Grasser hat immer richtige Entscheidungen getroffen. Er ist dem Rat internationaler Experten gefolgt.“ Das sagt am Dienstag Heinrich Traumüller als Zeuge im Buwog-Prozess. Das auch: Beim Verkauf der Wohnbaugesellschaften des Bundes (Buwog und andere) seien ihm, Traumüller, keine Manipulationen aufgefallen.

Solche Sätze, erklärt der Zeuge, habe er vorsorglich „beim Frühstück geschrieben“, um sie dann im Zeugenstand auszusprechen. Richterin Marion Hohenecker zeigt sich darüber erstaunt.

Bald darauf wird aus Staunen Missfallen. Etwa als Traumüller – er war von 2000 bis 2002 Kabinettschef im Finanzministerium, dann Buwog-Projektleiter – gefragt wird, warum es vorteilhaft gewesen sei, dass im Buwog-Käufer-Konsortium österreichische Firmen vertreten waren. Traumüller zur Richterin: „Ich nehme an, Sie sind so Patriotin, wie ich Patriot bin.“ Nun bekommt er einen Rüffel. Dem Zeugen stehe es nicht zu, so über die Vorsitzende zu reden.

Szenen wie diese prägen den bereits 80. Tag des Buwog-Prozesses gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, den Ex-Lobbyisten Walter Meischberger und andere Angeklagte. Wie viele Tage es noch werden, ist ungewiss.

Schwachsinn? Notwendigkeit?

Aus Traumüllers handschriftlichen Notizen, die er während der Zeit der Buwog-Privatisierung verfasst hatte, leitet die Anklage ab, dass Traumüller seinen Chef, Minister Grasser, am 4. Juni 2004 über die Höhe der damals vorliegenden Kaufpreisanbote der beiden verbliebenen Kaufinteressenten informiert habe. Wenn es so war, war dies natürlich nicht verboten. Aber laut Anklage nutzte Grasser dieses Wissen, um den weiteren Verkaufsprozess so zu lenken, dass das Immofinanz-Konsortium den Zuschlag bekam – und er, Grasser, einen Teil jener Provision, die zunächst den Lobbyisten Meischberger und Peter Hochegger zufloss. Grasser bestreitet dies vehement.

Zu Misstönen kommt es auch, als Traumüller meint, er könne sich an vieles einfach nicht mehr erinnern, man möge ihm Unterlagen vorlegen. Genau dieses ständige Vorlegen von Unterlagen hat Grasser-Verteidiger Manfred Ainedter jüngst kritisiert. Daher ärgert sich die Richterin an dieser Stelle erneut: „Der Herr Doktor Ainedter hat sich zuletzt beschwert: Wenn ich Unterlagen vorlege, sei das eine schwachsinnige Prozessführung. Wie tun wir jetzt?“

Am Mittwoch sagt Ex-Kabinettsmitglied Michael Ramprecht als Zeuge aus. (m. s.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.03.2019)