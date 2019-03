Josef Moser war 15 Jahre alt und am Boden zerstört. Ein Arzt hatte dem Jugendlichen eröffnet, dass er an Astigmatismus leide. Die Karriere als Soldat – Moser besuchte das Theresianische Militärrealgymnasium in Wiener Neustadt – schien wegen des Sehfehlers am Ende. Auch Mosers liebstes Hobby, der Handballsport, war bedroht.



Doch Moser recherchierte und recherchierte – und gelangte so zu einem Wiener Arzt. Dieser bot die ersten Kontaktlinsen an, die bei Astigmatismus halfen. Nach zwei Wochen, in denen Moser wegen der damals noch sehr unangenehmen Linsen oft den Tränen nahe war, gewöhnte sich sein Körper daran, wie Moser einmal erleichtert erzählte. Mit den Kontaktlinsen konnte er seine Karriere fortsetzen.



Ein Berufssoldat ist der heute 63-jährige Justizminister schließlich trotzdem nicht geworden. Ja, nicht einmal zum Parteisoldaten hat es gereicht. Während der Großteil der Regierung nach einem klaren Drehbuch agiert, fällt Moser immer wieder mit einer selbst gewählten Rolle auf.

