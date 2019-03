U-Ausschuss: Tierschützer Balluch ortet ÖVP-Einflussnahme auf BVT

Der Untersuchungsausschuss zur Causa um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) rollt ab heute, Mittwoch, die Tierschützer-Affäre neu auf. Geladen sind am Mittwoch Martin Balluch, Obmann des Vereins Gegen Tierversuche (VGT), ein Tiroler VGT-Aktivist sowie ein Anwalt der Tierschützer.

Hintergrund der Befragung: die Frage, ob die Affäre um die Tierrechtsaktivisten tatsächlich durch politische Interventionen entstand. Mit mutmaßlichen ÖVP-Netzwerken innerhalb des Innenministeriums, das bis zur Amtsübernahme durch Herbert Kickl (FPÖ) jahrelang von Ministern der Volkspartei geführt wurde, beschäftigte sich der U-Ausschuss bereits in den Sitzungen davor.

>> Was die Tierschützer mit dem BVT zu tun haben

Bereits im Vorfeld seiner Befragung hielt Balluch, der - wie alle anderen in einem umstrittenen Prozess in Wiener Neustadt angeklagten Tierschützer (siehe Chronologie) - freigesprochen wurde, fest, dass er der Überzeugung sei, dass die Affäre durch politische Absichten entstanden sei. Die Verschärfung des Tierschutzgesetzes sei im Hintergrund gestanden, meinte Balluch. Er hoffte auf "späte Gerechtigkeit" und die Aufdeckung der Hintermänner des damaligen Vorgehens.

Im U-Ausschuss sagte Balluch dann zu der Frage des politischen Einflusses, man müsse dies vor dem Hintergrund der Erfolge des Tierrechtsaktivismus sehen: So habe es erstmals in Österreich ein Legebatterienverbot und ein Tierschutzgesetz gegeben, dies habe für "Missstimmung" und wiederum für "Gegenwind" gesorgt. Der damalige Innenminister Günther Platter (ÖVP) habe von "gewalttätigen" Tierschützern gesprochen. Finanzminister Josef Pröll (ÖVP) habe sich ans Finanzamt gewandt und die Aberkennung der Gemeinnützigkeit des VGT verlangt, was damals aber abgewiesen worden sei.

Balluch wies darauf hin, dass es bei den Tierrechtskampagnen "keine einzige Straftat" gegeben habe. Vor Prozessbeginn habe es lediglich Bagatelldelikte gegeben; danach hätten die Straftaten begonnen, etwa eine Bombendrohung, die aber nicht "von uns stammt", wie Balluch den Abgeordneten sagte. Straftaten seien gegen Aktivisten verübt worden - etwa Übergriffe durch "bezahlte Schläger". "Komischerweise" sei die Verfolgung dieser Delikte niemandem wichtig gewesen.

Zur Rolle des BVT und des Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) Wien sagte Balluch, dass die Chefs der Sonderkommission von den Ämtern gekommen seien, auch ein Spitzel sei vom BVT gekommen. Verfassungsschützer seien zudem bei VGT-Demonstrationen anwesend gewesen.

Im U-Ausschuss stellte sich dann unter anderem Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper die Frage, warum die Causa bei Staatsanwalt Wolfgang Handler in Wiener Neustadt landete - wo doch die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt gar nicht zuständig gewesen sei. Dafür sei eine Person aus Wiener Neustadt, die nichts mit Tierschutz zu tun gehabt habe, als Erstbeschuldigte in den Ermittlungen geführt worden - damit der Akt an diese Staatsanwaltschaft gehe. Balluch meinte, dass auch er glaube, dass man beabsichtigt hatte, den Akt Handler zuzuschanzen. Handler ist auch beim Verfahren zur Causa BVT zuständiger Gruppenleiter in der Staatsanwaltschaft.

