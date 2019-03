FPÖ-Aschermittwoch zwischen EU-Wahl und Regierungsverantwortung

Schon zum 28. Mal hat die FPÖ zum Politischen Aschermittwoch nach Ried im Innkreis geladen. Protestdemos gegen diesen blauen Pflichttermin gehören längst der Vergangenheit an. So warteten die 2000 Fans auch heuer ungestört auf Einlass in die Jahn-Turnhalle, um die Abrechnung von Bundesparteichef und Vizekanzler Heinz Christian Strache mit der Opposition präsentiert zu bekommen.

Bevor jedoch Strache auf sein erstes Jahr in Regierungsverantwortung in der ausverkauften Halle zurückblickte, stellte EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky zuerst einmal in Richtung Wahl am 26. Mai klar: "751 Mandatare sind zu viel, es tut auch die Hälfte" im europäischen Parlament, zumal ohnehin "drei Viertel von ihnen nicht bekannt sind". Vielmehr müsse "Rot-Weiß-Rot" wieder mehr an Bedeutung gewinnen, forderte er, dass mehr Kompetenzen zurück an die nationalen Parlamente gehen sollten. Er wolle "in Europa ein Bündnis schmieden, um als zweitstärkste Kraft zu verhindern", dass solche Personen wie Jean-Claude Juncker "mit seinen Ischiasproblemen" noch länger an der Spitze der EU stehen.

Nach einer zünftigen Einlage des Musikvereins Antiesenhofen-Reichersberg war es dann soweit: Strache schritt gemeinsam mit Oberösterreichs Parteichef und LHStv. Manfred Haimbuchner auf die Tribüne. Doch für die Fans hieß es nochmals warten auf ihren HC. Denn erst malte Haimbuchner, der den Spagat zwischen Bierzeltrhetorik und staatstragenden Worten bereits zum vierten Mal hinlegte - seit Ende 2015 regiert die FPÖ in Oberösterreich mit der ÖVP - das bekannte blaue Weltbild einer patriotischen Gesinnung. Er hieß die Fans "willkommen in einem Bundesland, in dem die FPÖ mehr Stimmen hat als SPÖ und Grünen zusammen." Dann blickte er auf das Jahr 2018 im Bund zurück, "ein Wendejahr hin zu Vernunft und Hausverstand".

