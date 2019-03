Ökostrom: SPÖ erwirkt Einstweilige Verfügung gegen ÖVP-Plakate

Im Polit-Hick-Hack um das Ökostromgesetz hat sich die SPÖ vorerst erfolgreich gegen "Atomstrom"-Plakate und -Inserate des ÖVP-Parlamentsklubs zur Wehr gesetzt. Am Mittwoch gab es eine Einstweilige Verfügung dagegen. Der ÖVP-Klub will Rekurs einlegen.

Eine Novelle des Ökostromgesetzes war im Bundesrat aufgrund der Ablehnung der SPÖ gescheitert. Für das Gesetz wäre eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig gewesen. In den Sujets hatte es mit Blick auf das Nein der SPÖ (und damit zur Verlängerung der Subventionen für Biomassekraftwerke) geheißen: "Österreich ist gegen Atomstrom - Nur die SPÖ nicht. SPÖ vernichtet tausende Arbeitsplätze." Die SPÖ sprach von Rufschädigung und kündigte Klagen auf Unterlassung an. Der ÖVP-Klub wiederum kann die nun verhängte "Einstweilige" nicht nachvollziehen und wird dagegen Rechtsmittel ergreifen, wie in einer Mitteilung des ÖVP-Parlamentsklubs angekündigt wurde.

(APA)