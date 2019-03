Grasser-Prozess: Angebote für Bundeswohnungen kamen per Fahrradbote

Zum zweiten Mal binnen drei Tagen war der frühere Kabinettchef im Finanzministerium und Buwog-Projektleiter, Heinrich Traumüller, am Donnerstag als Zeuge in das Wiener Landesgericht für Strafsachen geladen. Der Grund: Seine Befragung über Vorgänge rund um die Privatisierung der Bundeswohnungsgesellschaften im Jahr 2004, konnte am Dienstag nicht abgeschlossen werden. Hatte er damals vor allem erläutert, welche Vorgaben ihn der damalige Minister und heutige Hauptangeklagte Karl-Heinz Grasser für die Privatisierung mit auf den Weg gegeben habe (u.a. „Er wollte nicht auf einem Teil der Gesellschaften sitzen bleiben.“), stand am Donnerstag die Anbotsöffnung im Zentrum.

Zunächst schilderte Traumüller, wie die Angebote für die Bundeswohnungen am 4. Juni 2004, an einem Freitag, bei einem Notar in Wien einlangten: per Fahrradboten kurz vor Ende der Anbotsfrist um 15 Uhr. Ein Anbot sei erst um 14 Minuten verspätet eingelangt. Traumüller war als Vertreter des Ministeriums bei der Anbotsöffnung im Büro des Notars.

Der Notar habe die Anbotspreise der Bieter für die Bundeswohnungen (insgesamt fünf Gesellschaften, darunter die Buwog und die ESG Villach) mit und ohne ESG Villach, sowie für die Darlehen dargestellt. Eine Reihung der Bieter habe der Notar nicht vorgenommen, obwohl er, Traumüller, damit gerechnet hatte, sagte der Zeuge.

(Kommissions-)Sitzung

Dann erzählte der 61-Jährige, dass am 7. Juni 2004 eine weitere Sitzung abgehalten wurde, im Zuge derer die Entscheidung für eine zweite Bieterrunde fiel. Allerdings: Dabei handelte es sich um keine Sitzung der Auswahlkommission. Vielmehr habe es sich um eine Präsentation der Anbote durch die Berater der mit der Abwicklung beauftragten Investmentbank Lehman Brothers gehandelt, so Traumüller. Dann fügte er aber noch an, es sei die Sitzung einer Kommission nach § 8 Bundesministeriengesetz, denn der Minister könne jederzeit eine Kommission bilden.

Für den Nachmittag ist der ehemalige Bautensprecher der FPÖ, Detlev Neudeck, geladen. Er war laut Aussage Traumüllers bei der Sitzung am 7. Juni dabei, obwohl er nicht Teil des Ministeriums und der Vergabekommission war.

Causa Buwog - auf einen Blick Die Korruptionsstaatsanwaltschaft geht davon aus, dass rund um die Privatisierung der Bundeswohnungen im Jahr 2004 Bestechungsgeld geflossen ist (9,6 Millionen Euro). Gekommen sein soll das Geld von dem im Bieterverfahren siegreichen Österreich-Konsortium um Immofinanz und RLB OÖ – geflossen über Umwege auf diverse Konten. Die Zahlung ist seit 2009 erwiesen, offen ist die Frage: Hat der damalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser Informationen weitergegeben, um sich (und andere) zu bereichern? Und: Teilten sich Grasser, sein Trauzeuge Walter Meischberger, der Immobilienmakler Ernst Karl Plech und der Lobbyist Peter Hochegger die Provision auf? Die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe, lediglich Peter Hochegger legte ein Teilgeständnis ab. Es gilt die Unschuldsvermutung.

(APA/hell)