Salzburg. Die rot-grüne Achse in der Stadt Salzburg hat in den vergangenen Jahren bestens funktioniert und bis vor knapp mehr als einem Jahr einem roten Bürgermeister eine bequeme Mehrheit gesichert. Doch als Langzeitstadtchef Heinz Schaden (SPÖ) nach einer – nicht rechtskräftigen – Verurteilung in der Swap-Causa zurücktrat, setzte sich im Dezember 2017 ÖVP-Kandidat Harald Preuner durch.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.03.2019)