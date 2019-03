Terroristen und Folterer: „Allem nachgegangen“

Wien. Das deutsche Innenministerium hat in der Beantwortung einer FDP-Anfrage zugegeben, dass im Zuge der Flüchtlingsbewegung Tausende Hinweise auf mögliche Kriegsverbrecher unter den Asylsuchenden unbearbeitet liegen geblieben sind. Demnach hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zwischen 2014 und 2019 rund 5000 Hinweise auf „Straftaten nach dem Völkerrecht“ an das Bundeskriminalamt und den Generalbundesanwalt weitergegeben, von anderen Stellen kamen rund 200 Tipps. Allerdings wurden in nur 129 Fällen Ermittlungen aufgenommen, berichtete „Bild“.

Die meisten Hinweise beziehen sich auf Folterer, Terroristen, Milizionäre, die sich noch im Herkunftsland aufhalten. Es gibt aber auch einige Fälle, in denen Flüchtlinge ihre früheren Peiniger in Deutschland wiedererkannt haben. Die große Zahl der Hinweise habe es nicht zugelassen, allen durch polizeiliche Vernehmungen nachzugehen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums.

Und in Österreich? Hinweise auf Kriegsverbrecher unter den Flüchtlingen habe es allenfalls „im niedrigen zweistelligen Bereich“ gebeben, etwa vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) nach Einvernahmen oder auch von NGOs, heißt es aus dem Innenministerium. Genaue Statistiken dazu gebe es nicht. In allen Fällen sei jedenfalls ermittelt und Anzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft erstattet worden.

Seehofer will einen Bericht

Deutschlands Innenminister, Horst Seehofer, versicherte am Donnerstag, dass die Informationen „nicht einfach von den Sicherheitsbehörden abgelegt“, sondern sehr wohl geprüft worden seien. Er werde sich trotzdem einen genauen Bericht vorlegen lassen. Wenn es etwas aufzuarbeiten gebe, werde dies geschehen. (pri)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.03.2019)