Kneissl gibt auch Männern einen Tag frei

Wien. Karin Kneissl war am Freitag so ziemlich die einzige Frau im Außenamt. Den anderen hatte die Ministerin wie schon im Vorjahr zum Weltfrauentag freigegeben. Für die Männer war es ein Arbeitstag wie jeder andere. Das freilich entspricht möglicherweise auch nicht dem Gleichheitsgrundsatz, wie man an der Spitze des Amtes offenbar erkannt hat.

Um etwaigen rechtlichen Komplikationen vorzugreifen, bekommen deshalb noch heuer auch die männlichen Diplomaten ihren freien Tag. Das erfuhren die Beamten jüngst in einem sogenannten Runderlass.

Am 19. November, dem Internationalen Männertag (nicht zu verwechseln mit dem Weltmännertag am 3. November), können auch sie sich freinehmen. Ein Zeichen der Wertschätzung wie auch gegenüber den Kolleginnen, erläuterte der Sprecher des Ministeriums auf Anfrage der „Presse“.

Es handle sich um eine Kann-Bestimmung, keiner müsse dem Amt fernbleiben. Der Dienstbetrieb werde aufrechterhalten. Wie auch bei den Frauen werde der Tag aus dem bestehenden Urlaubskontingent abgebucht.

Vorbild: Trinidad-Tobago

Man darf gespannt sein, wie das Angebot angenommen wird. Der Internationale Männertag hat bisher trotz Unterstützung der Vereinten Nationen weltweit kaum Wurzeln geschlagen, außer vielleicht in Trinidad-Tobago, wo er 1999 offiziell eingeführt wurde. Besonderes Augenmerk soll zu diesem Datum auf die Gesundheit der Männer gelegt werden. Man sieht die Diplomaten förmlich schon durch den Volksgarten spazieren. (cu)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.03.2019)