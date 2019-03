Ein Muslim als Kanzlerkandidat der Volkspartei?

Wien. Die Utopie vom muslimischen Politiker Mohamed Ben Abbes, der im Jahr 2022 französischer Staatspräsident wird, weil ihn Sozialisten und Konservative in der Stichwahl gegen die Kandidatin des Front National unterstützen, hat Michel Houellebecq eindrucksvoll in seinem Roman „Unterwerfung“ beschrieben. Mag sein, dass diese Assoziation dem einen oder anderen Parteifreund von Ralph Brinkhaus in den Sinn kam, als der CDU-Fraktionschef unlängst meinte, dass er sich im Jahr 2030 durchaus einen muslimischen Kanzlerkandidaten der Union vorstellen könne. „Warum nicht? Wenn er ein guter Politiker ist und er unsere Werte und politischen Ansichten vertritt“, sagte Brinkhaus der evangelischen Nachrichtenagentur Idea.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.03.2019)