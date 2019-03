SOS Mitmensch warnt vor "verwirrenden Behördeninfos" zu EU-Wahl

Eine "verwirrende" Information für Bürger aus anderen EU-Staaten, die bei der EU-Wahl in Österreich wählen wollen, moniert SOS Mitmensch: Ihnen werde im Antragsformular suggeriert, sie könnten hier nicht wählen, wenn sie ihr Wahlrecht im Herkunftsland verloren haben. Tatsächlich ausgeschlossen seien sie aber nur, wenn ihnen das Wahlrecht wegen einer gerichtlichen Verurteilung aberkannt wurde.

Sehr wohl in Österreich mitstimmen dürften aber Bürger anderer EU-Staaten, die ihr Wahlrecht im Heimatland wegen zu langer Abwesenheit verloren haben, erläuterte SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak am Sonntag in einer Aussendung.

Homepage korrigiert

Auf der Homepage des Innenministeriums sei zwar mittlerweile präzisiert worden, dass nur der Wahlrechtsverlust wegen gerichtlicher Verurteilung die Stimmabgabe in Österreich verhindert. Das Antragsformular sei allerdings nicht korrigiert worden.

Pollak forderte das Innenministerium auf, dies zu tun - und außerdem die Eintragungsfrist zu verlängern. Denn in Österreich wahlberechtigt sind nur über 16-jährige Staatsbürger und andere EU-Bürger mit Hauptwohnsitz im Lande, die am kommenden Dienstag, 12. März, in der Europa-Wählerevidenz stehen.

EU-Wahl auf einen Blick Die fünf Nationalratsparteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, Neos und die Liste Jetzt (mit der Initiative 1 Europa) sowie die im EU-Parlament vertretenen Grünen haben es einfach: Ihnen reichen für die Kandidatur bei der EU-Wahl die Unterschriften von drei Nationalrats- oder einem EU-Abgeordneten. Sie werden am 26. Mai also fix auf dem Stimmzettel zu finden sein. Die übrigen Parteien müssen ab dem morgigen Dienstag österreichweit 2600 Unterstützungserklärungen sammeln. Spätestens am Freitag, den 12. April, um 17 Uhr müssen die ausreichend unterstützten Wahlvorschläge im Innenministerium eingereicht werden. Sich darum zu bemühen haben einige Parteien angekündigt: die KPÖ, die Christliche Partei (CPÖ), die Demokratische Alternative sowie die beiden EU-Gegner EU-Nein und EU-Austrittspartei.

(APA/Red.)