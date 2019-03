Die politische Farbenlehre der Städte

Es war eine etwas eigenwillige Kombination, die in Salzburg zuletzt regiert hatte: Die ÖVP stellte mit Harald Preuner zwar den Bürgermeister. Eine politische Mehrheit hatte sie in der Landeshauptstadt aber nicht. Rot-Grün beanspruchte die Macht im Gemeinderat noch immer für sich.



Ein Relikt aus Zeiten vor dem Finanzskandal, ermöglicht durch die Direktwahl des Bürgermeisters: 2017 trat Langzeit-Stadtchef Heinz Schaden zurück, Preuner folgte ihm nach. Die Sitze im Gemeinderat blieben allerdings so, wie sie bei der Wahl 2014 verteilt wurden. Erst am Sonntag wurde das Verhältnis geradegerückt: Zum ersten Mal seit 1945 verdrängte die ÖVP die SPÖ vom ersten Platz. Es ist nicht die erste Bastion, die an eine gegnerische Partei fiel.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.03.2019)