Grünen-Politikerin Gabriela Moser verstorben

Die langjährige Nationalratsabgeordnete der Grünen, Gabriela Moser, ist Dienstagfrüh nach längerer Krankheit verstorben. Sie wurde 64 Jahre alt. Die oberösterreichischen Grünen bestätigten am Dienstag einen entsprechenden Bericht der "Oberösterreichischen Nachrichten".

Moser, die am Akademischen Gymnasium in Linz Deutsch und Geschichte gelehrt hatte, begann sich 1984 bei den Grünen zu engagieren, in der Zeit von 1997 bis 2017 saß sie für die Partei im Nationalrat. Dort hatte sie sich vor allem dem Kampf gegen die Korruption verschrieben und übernahm etwa bis September 2012 den Vorsitz im "Korruptionsuntersuchungsausschuss", der sich thematisch von der Causa Telekom über Blaulichtfunk und Buwog bis zu Regierungsinseraten spannte.

Außerdem war Moser an der Aufarbeitung des Skylink-Skandals und mehrerer Ungereimheiten bei den ÖBB beteiligt, etwa den riskanten Spekulationsgeschäften der Staatsbahn.

Auch war sie es, die die bekannten Telefon-Protokolle in Zusammenhang mit der sogenannten Buwog-Affäre zwischen dem früheren Finanzminister Karl-Heinz Grasser, dem einstigen FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger und dem Immobilienmakler Ernst Karl Plech über eine parlamentarische Anfrage an die Öffentlichkeit brachte (die Protokolle wurden auch im Rahmen einer Lesung an der Uni Wien intoniert). Moser sagte damals zur "Presse am Sonntag", sie habe einen Lachanfall bekommen, als sie die "Was war meine Leistung?"-Abhandlung zum ersten Mal gelesen habe.

Selbst begründete Moser, die gebürtige Linzerin war, ihr politisches Engagement stets mit der Luftverschmutzung in der oberösterreichischen Hauptstadt. Moser, die stolz darauf war, kein eigenes Auto zu haben, galt als hartnäckig, uneitel und integer. Privat war sie mit einem deutschen Physiker verheiratet.

>>> Bericht der Oberösterreichischen Nachrichten

(Red.)