Doskozils Vorstellung folgt dem Kurz-Drehbuch

Die Konflikte, die Hans Peter Doskozil und die Bundes-SPÖ miteinander austragen, lassen langsam ein gewisses Muster erkennen: Erst nimmt Doskozil zu einem aktuellen Thema Stellung. Dann stellt Parteichefin Pamela Rendi-Wagner klar, dass es sich dabei nicht um die SPÖ-Linie handelt. Und schließlich versucht man die Gemeinsamkeiten hervorzustreichen. So war es beim Thema Mindestsicherung, und so ist es nun in der Debatte um jene Österreicher, die für die Terrormiliz Islamischer Staat im Einsatz waren.