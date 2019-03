Grüne Aufdeckerin Gabriela Moser gestorben

Wien. Sie stand lange Zeit im Schatten von Peter Pilz. Dabei hat Gabriela Moser einen wesentlichen Anteil daran, dass die Grünen sich als Anti-Korruptionspartei etablieren konnten. Höhepunkt ihrer Tätigkeit war in den Jahren 2011 und 2012 der Vorsitz im Antikorruptions-Untersuchungsausschuss, der etliche Affären rund um die Telekom Austria aufarbeitete. Moser war aber auch an der Aufarbeitung des Skylink-Skandals und mehrerer Ungereimtheiten bei den ÖBB beteiligt, etwa den riskanten Spekulationsgeschäften der Staatsbahn.

Gabriela Moser saß seit 1994 bis zum Ausscheiden der Grünen im Jahr 2017 mit nur zwei Jahren Unterbrechung im Nationalrat. Ihre politische Karriere hatte die AHS-Lehrerin für Deutsch und Geschichte in den 1980er-Jahren gestartet, als sie in den Linzer Gemeinderat einzog. Ihr Engagement begründete sie mit der Luftverschmutzung in der oberösterreichischen Hauptstadt. Überhaupt war Moser in Eigenbeschreibung „penetrant grün“. Ihr Markenzeichen war das Fahrrad, mit dem sie ständig unterwegs war. Sie war mit einem deutschen Physiker verheiratet.

Zuletzt hatte sich Moser auch für die von ihrem ehemaligen Parteikollegen Pilz gegründete Liste Jetzt engagiert. Sie war Mitglied im Vorstand der Parteiakademie. Dennoch betonte die oberösterreichische Landespartei, Moser habe sich bis zuletzt für die Grünen engagiert und mit ihnen zusammengearbeitet. Von einem Wechsel habe keine Rede sein können. (maf)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.03.2019)