Hebein will Wiener gegen Sozialgeldpläne "verteidigen"

Das Match zwischen der Stadt Wien und der Bundesregierung in Sachen Reform der Mindestsicherung geht in die nächste Runde: Am 10. Jänner gingen der Wiener Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und die grüne Sozialsprecherin Birgit Hebein gemeinsam an die Öffentlichkeit, um zu verkünden: Die Stadt habe nicht vor, den türkis-blauen Entwurf zur Reform umzuetzen, da damit das unterste soziale Netz die Aufgabe der Existenzsicherung verliere. Zwei Monate später am heutigen Mittwoch, segnet der Ministerrat die Koalitionspläne nach kleineren Änderungen ab. Und die Kritik daran flammt neuerlich auf: Hacker ortete eine "Destruktion des Sozialsystems", Hebein ein "Armutsförderungsgesetz", gegen das sie die Wiener "verteidigen" möchte.

FPÖ-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein habe ihr Versprechen, die Standards der österreichweiten Mindestsicherung gemeinsam mit den Ländern zu entwickeln, gebrochen, beanstandete Hacker. Damit sei der "absolute Tiefpunkt" in der Zusammenarbeit erreicht. Man werde den Gesetzestext, der ihm noch nicht vorliege, nun genau durcharbeiten und dann über die weitere Vorgangsweise entscheiden.

Hebein: "Kurz hat vom normalen Leben keine Ahnung"

Hebein betonte indes: "Mit uns wird es kein Armutsförderungsgesetz geben. Wien wird gegebenenfalls alle Möglichkeiten ausschöpfen, dieses Gesetz zu verhindern." Das Vorhaben des Bundes zeuge "von demokratiepolitischer Unterentwicklung und sozialpolitischer Ahnungslosigkeit", betonte sie in einer Aussendung: "Das Sozialministerium könnte man gleich umbenennen in Sozialabbau-Ministerium." Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) unterstellte Hebein, "offensichtlich vom normalen Leben keine Ahnung" zu haben.

Auch Neos-Sozialsprecher Gerald Loacker reagierte empört auf das Gesetz, "für das es neun Landesgesetze braucht und das am Ende von den Ländern vollzogen werden muss, wurde ohne Einbeziehung der Länder erstellt". Er unterstellte Sozialministerin Hartinger-Klein bei diesem Vorgehen "vollkommen überfordert" zu sein. "Was damit einzementiert wird, ist ein Fleckerlteppich bei der Mindestsicherung, eine bundesweit einheitliche Lösung gibt es nicht", monierte er.

Ähnlich äußerte sich die Parteiobfrau der Liste Jetzt, Maria Stern: Österreich sei das viertreichste Land in der EU, im Ranking der Kinderarmut liege es hingehen auf Platz 17. "Dieser ungeheuerlichen Diskrepanz wird mit der neuen Sozialhilfe nichts entgegengesetzt", meinte Stern, "das ist unverschämt, ignorant und kurzsichtig".

Volkshilfe ortet Bekenntnis zu steigender Kinderarmut

Die Volkshilfe Österreich meldete sich ebenfalls zu Wort. Die neue Sozialhilfe zeige vor allem, dass der Regierung Kinder egal sind, sagte Erich Fenninger: "Das ist eine Abkehr der in Österreich gelebten Zielsetzung, Armut zu bekämpfen. Mit der neuen Sozialhilfe soll künftig lediglich ein Beitrag zur Unterstützung des Lebensunterhalts geleistet werden." So verkomme die Sozialhilfe zu einem Mittel, "mit dem fremdenpolizeiliche Ziele verfolgt werden und durch die hohen Sprachhürden diskriminiert wird, anstatt ernsthaft Armutsbekämpfung zu betreiben".

