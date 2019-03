Doskozil: Gegengeschäfte "idealer Nährboden für Korruption"

Die vorige Woche aufgetauchten Vorwürfe gegen den früheren Eurofighter-Chefverhandler des Verteidigungsministeriums, Edwin Wall, sorgen für einen Konflikt innerhalb der Opposition. Sowohl Jetzt-Abgeordneter Peter Pilz als auch Michael Bernhard von den Neos kritisierten am vor Beginn der Befragungen von Ex-verteidigungsminister Hans Peter Doskozil im Eurofighter-U-Ausschuss, dass die SPÖ der Ladung des pensionierten Beamten nicht zustimmt. Die SPÖ sieht die Staatsanwaltschaft am Zug.

Pilz will die "Causa Wall" weiterverfolgen und vermutet eine Manipulation des Jet-Kaufvertrags unter Mitwirkung des damaligen Eurofighter-Chefverhandlers. Wall selbst schließt jede Manipulation aus und sagt, dass eine Änderung des bereits versiegelten Vertrages durch eine Einzelperson schon vom Ablauf her unmöglich gewesen wäre.Rudolf Plessl von der SPÖ will vor der Ladung Walls dagegen abwarten, ob die Staatsanwaltschaft in der Causa tätig wird. Der Revisionsleiter des Verteidigungsministeriums habe ja angekündigt, die Vorwürfe an die Staatsanwaltschaft zu übermitteln, meinte Plessl. "Da geht es um Rechte, die jedem einzelnen zustehen und die wollen wir auch haben."

>>> Dossier: Die Akte-Eurofighter

Abgesehen von der "Causa Wall" wird sich der heutige Ausschusstag um zwei Prominente drehen: Am Vormittag ist Burgenlands Landeshauptmann Doskozil geladen, am Nachmittag steht die Befragung von Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) auf dem Programm.

Lob und Unterlagen für Peter Pilz

Der Hintergrund: Der Ankauf der Eurofighter im Jahr 2002 und damit zusammenhängende Gegengeschäfte: Undurchsichtige Provisionszahlungen in dreistelliger Millionenhöhe legen den Verdacht von Schmiergeldzahlungen nahe. Aus diesem Grund hatte Doskozil in seiner Zeit als Verteidigungsminister einen Stopp der Gegengeschäfte verfügt. Diese Entscheidung will die ÖVP jetzt wieder rückgängig machen. Jetzt-Abgeordneter Piklz bewertet die Lage vor Befragungsbeginn anders: "Ich befürchte, dass Hans Peter Doskozil der letzte Verteidigungsminister war, der die Interessen der Republik vertreten hat und nicht die Interessen von Regierungsparteien, Airbus und Eurofighter", sagte er.

Doskozil selbst erläuterte sodann, weshalb er im Jahr 2017 Strafanzeige gegen Airbus eingebracht und das Verteidigungsministerium als Privatbeteiligten angeschlossen hat: Es habe gegolten, sämtliche Vorwürfe aufzuklären. Daher habe er eine Taskforce beauftragt, im Geheimen zu agieren. Es seien damals neue Unterlagen in seinem Ministerium aufgetaucht, die Pilz - den er für seine Bemühungen die Causa aufzuklären, lobte - übergeben wurden, da sie keine rechtliche Klassifizierung zur Geheimhaltung hatten.

Zu den Gegengeschäften meinte Darabos, diese hätten den "idealen Nährboden für Korruption" dargestellt, daher sollte man in Zukunft Großbeschaffungen nur als "Government to Government"-Geschäfte anlegen - und Airbus als Lieferanten ausschließen.

Gefragt nach den aufgetauchten Vorwürfen gegen Wall, sagte Doskozil, er habe keine weiteren Kenntnisse: "Ich habe den Ministerialrat Wall nicht gekannt und kenne ihn auch nicht." Er gehe aber davon aus, dass die Interne Revision ihren Auftrag ernst genommen und Erhebungen durchgeführt habe.

(Red./APA)