Wien. „Tauglich oder untauglich?“: Die Frage stellt sich jedes Jahr für rund 40.000 Männer in Österreich – nämlich für die, die im laufenden Kalenderjahr 18 Jahre alt werden. Heuer wird also der Geburtenjahrgang 2001 zur Stellung eingeladen. Bei so manch jungem Mann, der zuletzt den Brief der Stellungskommission aus dem Postkasten gezogen hat, dürfte dieser für Verwunderung gesorgt haben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.03.2019)